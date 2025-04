Nem okozott csalódást az első szekszárdi termelői piac (képgalériával)

A németkéri Kovács Flórián füstölt árus pultja is gyorsan ürült. Az angol szalonna, kötözött sonka, kolbászok, szalonnák fogytak, a termelő kóstolókat is tett ki, így bárki megízlelhette, mielőtt vásárolt belőle. Mint mondta, fiatal őstermelőként száz körül van a sertéseinek a száma, egyedül is boldogul velük.

Mézes puszedlit árult a bajai Polyákné Jakab Erzsébet, aki végzettsége szerint cukrász. Mint mondta, termelőtől vásárolja a mézet és a puszedlibe belesütött gyümölcsöket is. Maga kísérletezte ki a tészta állagát, hogy ne legyen se túl kemény, se túl puha.