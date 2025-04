Megosztó személyiségnek tartják, de érdemei vitathatatlanok

Dunaföldvár Város Díszpolgára címmel ismerték el nemrégiben Széles Jánost a Város Napja alkalmából. A településért és a térségben végzett több évtizedes lelkiismeretes, odaadó, szakmai munkáját ismerték el. A márciusi ünnepségen elhangzott méltatásban elmondták, hogy 1958-ban született, és Dunaföldváron végezte el általános iskolai tanulmányait. Szeretett sportolni, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a helyi kézilabda csapatban, majd hús- és hentesáru eladónak tanult Szekszárdon. A sikeres szakmunkás vizsgát követően Dunaföldváron, a vágóhídon helyezkedett el hentesként, végül a helyi húsboltban dolgozott.

Széles János (középen) Horváth Zsolt polgármester és Lipták Tamás alpolgármester társaságában

Fotó: Makovics Kornél

Széles János több mint harminc éven át volt képviselő

Néhány évvel később a mezőgazdaságban találta meg hivatását, és sikeres vállalkozóvá vált. A családi gazdaságot olaszos stílusban, néha hangosan, vehemensen irányította, de mindig készen állt a megújulásra, hiszen tudja és vallja, hogy csak akkor lehet gazdasági sikereket elérni, ha korszerű technológiával a kor követelményeit, igényeit szem előtt tartva végzik a termelést. Györki Ilonával 1977-ben kötött házasságot, két gyermekük született, Éva és Gábor, illetve most már két unoka, Máté és Dalma nagypapája.

Már 1990-ben, az első önkormányzati választáson elindult és 2024-ig a városi képviselő-testület tagja volt. Megosztó személyiségnek tartják. Véleményét vehemensen, néha kicsit nyersen, de minden esetben jobbító szándékkal fogalmazza meg. Mindent megtesz és tett azért, hogy Dunaföldvár fejlődjön, gyarapodjon. Képviselőként mindig fontosnak feladatának érezte a fiatalok támogatását.

Polgárőrként magas elismerésekben részesült

Civil területen is aktív szerepet vállalt: 1991-ben megalapította a polgárőr egyesületet. Kezdeményezését a lakosság örömmel vette és hamarosan többen csatlakoztak hozzá. Aztán 1997-ben a települési polgárőr egyesületek létrehozták a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségét, mely 2000-ben elnökének is választotta Széles Jánost. Ezt a posztot 2024-ig töltötte be, azóta tanácsadóként segíti a szervezetet, a dunaföldvári egyesületben pedig máig aktív. Széles János polgárőr tevékenységéért számtalan kitüntetést kapott, melyek közül a legkiemelkedőbb a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata, a Magyar ezüst érdemkereszt polgári tagozata, valamint az országos rendőrfőkapitány sok éves munkájának elismeréseként Kossuth kardot adományozott neki.