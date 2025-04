A tavasz egyik jeles képviselője a tulipán

Mindenki álmodozott már arról, hogy a tavaszi jó időben, otthon, a tágra nyílt ablakok mellett egy vázába tett hatalmas csokor tulipánnal ünnepli ezt a szép évszakot, békében, nyugalomban. Esetleg egy-két frissítő tavaszi teával, és néhány kellemes ízű aprósüteménnyel. Érdemes figyelni a kibontakozó tavasz színkavalkádját.

Már virágoznak a tulipánok. Fotó: Csapó Balázs

Nos, a virágzó tőzikék veszélyben voltak, ezt a szép virágot megviselhette a fagy. Áprilisban a keltikék és az ibolyák lephetik el az erdőtalajt, valamint a hónap vége felé megjelennek az első védett kosborfajok, amelyek a magyar orchideák közé tartoznak, és igazán ritka látványnak számítanak. A szekszárdi Sötétvölgyben is találkozhatunk az ibolyával, de a ligeti csillagvirággal, az odvas keltikékkel, a bogláros szellőrózsával, az illatos hunyorral is. A tavaszi évszak egyik legszebb ajándéka a természet újjáéledése. Az illatos, színpompás tavaszi virágok látványa, a rügyfakadás kezdete, amely a napi hangulatunkat is boldoggá varázsolja.