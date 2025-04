TEDi-mánia a városban: még az automata ajtó is beadta a kulcsot (galéria)

Csütörtökön, április 17-én végre megnyitotta kapuit Szekszárdon a TEDi új üzlete, a DM frissen átadott egysége mellett. Már a reggeli órákban is látni lehetett, hogy nem egy szokványos boltnyitásról van szó: az üzlet előtt hosszú sorok kígyóztak, a vásárlók türelmesen, ám izgatottan várták, hogy beléphessenek a régóta várt üzletbe.

Sokan várták már a TEDi nyitását Szekszárdon

Fotó: Mártonfai Dénes

Sorban álltak már nyitás előtt

A TEDi neve sokak számára ismerősen cseng: megfizethető áron kínál otthoni kiegészítőket, dekorációt, kreatív eszközöket, szezonális termékeket és háztartási cikkeket – mindezt modern, fiatalos stílusban. Nem csoda hát, hogy a bolt első vásárlói között voltak olyanok is, akik már korábban más városok TEDi üzleteit is meglátogatták.

– Korábban Pesten találkoztunk az üzlettel először, aztán januárban végre Bonyhádon nyitottak, most meg hét elején tudtam meg pont a Teol-ról, hogy itt is nyit Szekszárdon. Én is nagyon vártam már a nyitást, de az igazi rajongója az üzletnek a kisiskolás lányom. – mondta el B. Sára, aki kislányával érkezett a nyitásra.

A szekszárdi nyitásra már nemcsak a kíváncsi tekintetek miatt volt érdemes kilátogatni: az első napon rengeteg akció és friss árukészlet várta a közönséget. A vásárlók pedig éltek is a lehetőséggel – a bejáratnál egymást váltották a kosarakkal érkező családok, párok, fiatalok és idősebbek is.

A technika ördöge is benézett a TEDi új üzletébe

Bár a nyitás gördülékenyen indult, a technika is szeretett volna egy kis figyelmet magának: alig fél órával a kapunyitás után az automata ajtó megrekedt, és egy kis szünetet iktatott be a vásárlási lendületbe. A vásárlók azonban nem estek pánikba – inkább mosolyogva fogadták az apróbb malőrt, amit többen viccesen úgy kommentáltak: „még az ajtó sem bírta a rohamot!”

Az ajtó végül rövid időn belül meggondolta magát, és ismét megnyílt a vásárlók előtt, akik közül sokan már hosszú listával érkeztek, tudatosan készülve a bolt kínálatára.

Szekszárd új kedvence született?

A TEDi megjelenése Szekszárdon új alternatívát kínál, hiszen sokak pénztárcájához közel áll, mégis friss és igényes megjelenésű termékekkel szolgál. A kínálatban már most is megtalálhatók a tavaszi hangulatú lakásdekorációk.