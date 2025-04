Húsvét előtti hangulat, rengeteg ember a Völgy termelői piacon (képgaléria)

A tengelici kertész, Fritz Lívia és családjának standja is megállította az érdeklődőket, különféle egynyári virágok palántáit árulták.

Most van a szezonja a diónak is, az alsónyéki Sánta család bio ültetvényéről kínálta a pucolt bejglibe valót, kilóját 5000 forintért adták, de kisebb kiszereléseket is készítettek..

Lakodalmas kalács, céklás, hagymás, olivás kovászos kenyér

Szép forgalmat bonyolított le a madocsai mini pékség standja is. Káli Zsuzsannával is váltottunk néhány szót, s beszélgetés során elárulta a madocsai lakodalmas kalács, a céklás, a hagymás, az olívás, az aszalt paradicsomos kovászos kenyerek összetételét. A csupa egészséges összetevők miatt egyre több vásárló keresi fel a termelői piacokat.