Ilyen licitet még nem látott 1 órája

Gombokért venne Teslát vagy BMW-t? Magyarországon így juthat hozzá!

Ha mindig is álmodozott egy Tesláról vagy egy BMW-ről, de eddig csak nézegette őket a neten, most érdemes figyelnie: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elképesztően kedvező áron kínál lefoglalt autókat online árverésen. Ráadásul nem is akármilyen gépekről van szó – a kínálatban például két Tesla Model S is szerepel, méghozzá az új ár töredékéért.

A NAV Elektronikus Árverési Felületén jelenleg közel 100 autó közül lehet válogatni. A kínálatból kiemelkedik két 2015-ös Tesla Model S, amelyeket mindössze 3,5 millió forintos kezdőáron lehet megcsípni. Igaz, egyikük több mint 400 ezer, a másik pedig több mint 500 ezer kilométert futott már, de az ár még így is nagyon kedvező. Összehasonlításképp: egy hasonló évjáratú, jóval kevesebbet futott Tesla egy hazai hirdetési oldalon több mint 7 millió forintba kerül. Az egyik Tesla, amit fillérekért lehet megszerezni

Forrás: NAV Mutatjuk, hogy lehet Tesla tulajdonos A rendszer teljesen online és anonim, vagyis a licitálók nem látják egymás adatait. Bárki részt vehet az árverésen, aki rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, és elfogadja a részvételi feltételeket. A licitálás a NAV által meghatározott piaci ár feléről indul, így akár valóban nagyot lehet fogni. Ez pedig egy BMW, amit a NAV kínál eladásra

Forrás: NAV Így néz ki a Tolna vármegyei felhozatal Tolna vármegye tekintetében nem kínál fel rendkívüli autócsodákat a NAV online rendszere. Jelenleg összesen két járművet kínálnak eladásra az országnak ezen részéről. Az egyik egy teherautós forgalmival rendelkező Fiat Doblo. A 2010-es gyártású járművet 1,3-as dízel motor hatja. Az órája szerint több mint félmillió kilométer van benne és a matricázásából arra lehet következtetni, hogy céges jármű volt. Vélhetően egy autóalkatrész-kereskedelemmel foglalkozó vállalat flottáját erősítette. A kikiáltási ára 750 ezer forint és a NAV által becsült értéke ennek a duplája, vagyis 1,5 millió forint. Az országnak ezen a részén kínált másik jármű egy 1996-os Audi A4. A kocsi láthatóan leharcolt állapotban van, amit a tetőlemezen található erősen korrodált foltok, a karosszériát borító horpadások és a hátsó lámpák repedt állapota is megerősít. A NAV oldala azt írja, hogy az autó már most is ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, illetve akkumulátor sem jár hozzá. Mindezért cserébe induló árnak 200 ezer forintot kér az adóhatóság. A járművet egyébként ennek a duplájára értékelte a szakértő. Nem árt az óvatosság Fontos tudni, hogy ezek az autók nem új állapotúak – sok közülük korábban bűncselekményhez köthető vagy adótartozás miatt lefoglalt jármű. Így előfordulhat, hogy az állapotuk nem tökéletes, és akár komolyabb javításra is szorulhatnak. Ezért aki ilyenen gondolkodik, jól teszi, ha előtte alaposan utánanéz az adott kocsi előéletének és műszaki állapotának.

A NAV árverési felületét érdemes időről időre átböngészni, mert valódi kincsekre lehet bukkanni – néha egy Tesla áráért csak egy középkategóriás autót kapni a piacon, itt pedig akár a dupláját is. Az alacsony induló árak miatt még a nagyobb futásteljesítmény ellenére is vonzó lehetőség lehet egy prémiumautó megszerzése – persze csak annak, aki tudatosan és körültekintően dönt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!