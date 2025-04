Apad a Tisza? Magyar Pétert alig ötszázan hallgatták Szekszárdon (képgaléria)

Magyar Péter a beígért kezdési időponthoz képest jó húsz perccel később érkezett meg Szekszárdra. A Tisza vezetője zászlóval a kezében, biztonsági őrök kíséretében vonult be a Liszt Ferenc térre, ahol nagyjából 400-500 ember várta. Láthatóan nem igazán volt boldog a látványtól, nem jött be a váltás, hogy a Béla térről ide szervezték a fórumát. Amikor ezt megelőzően itt volt Szekszárdon, fent, a templom előtt elvesztek az emberek a nagy téren, de itt sem lett tele a sokkal kisebb terület.

Magyar Péter zászlóval a kezében érkezett meg a Liszt Ferenc térre, ahol nem várták sokan

Fotó: Makovics Kornel

A pártvezér egyből kiszúrta a kormányoldali médiákat, akiket Orbán csatlósainak nevezett, majd szinte levegővétel nélkül elkezdte szidni a jelenlegi rendszert. Tulajdonképpen ugyanazokat a közhelyeket puffogtatta, amelyeket szokott, s olyan gyorsan hadarta el mondandóját, hogy nem is lehetett mindent érteni belőle. Magyarországot az Európai Unió legszegényebb országának, Orbán Viktort pedig a legkorruptabb miniszterelnökének nevezte. Azt monda, a miniszterelnök retteg és fél tőle, mert tudja, hogy jövőre el fogja veszíteni a választást. Magyar sosem látott inflációról beszélt, a fiatalokat pedig arra kérte, hogy próbálják meggyőzni szüleiket, nagyszüleiket, hogy a Tiszára szavazzanak.

A pártvezér korábban sehol sem hallott közvéleménykutatási adatokkal is dobálózott, néhány – talán semleges hallgató – egyből hátat is fordított neki, amikor azt mondta, hogy a Tisza népszerűsége jóval ötven százalék felett van. Többen rázendítettek, hogy „Árad a Tisza!”, Magyar Péter pedig ettől belelkesedett, s arra kérte a helyieket, hogy kövessék, hogy tartsanak vele az egész országban. Egyébként itt Szekszárdon is vélhetően többen voltak olyanok, akik máshonnan követték ide.

Nem egészen negyven percig tartott a beszéd, amely nyolc óra után nem sokkal véget is ért. Az emberek aztán gyorsan szét is széledtek, kilenc órára kiürült a tér.

Közben a Magyar Nemzet arról írt, hogy Magyar Péter kamuszavazással veri át a támogatóit, az Origo szerint az időseket pedig arról győzködi, hogy támogassák Ukrajna európai uniós tagságát. A kormány álláspontja ezzel kapcsolatosan világos: Magyarország nem támogatja sem Ukrajna felvételét, sem Brüsszel háborús politikáját, amit Menczer Tamás telt házas fórumon hangoztatott szerdán Szekszárdon.