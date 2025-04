Traktorok tülkölésétől volt hangos a belváros (galéria, videó)

Traktoros felvonulással vettek búcsút iskolájuktól a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákjai. Több éves hagyomány az intézményben, hogy a fiatalok kezdeményezésére az utolsó tanítási napon mezőgazdasági járművekkel indulnak útnak Palánkról, ahova Szekszárd belvárosát is megjárva térnek vissza.

Feldíszített traktoron vonultak a Csapó középiskola végzősei Szekszárdon. Fotó: Mártonfai Dénes

Erdélyi Zoltán gépjárművezetés oktató elmondta, hogy idén tizenhat traktor vonult fel, amelyeket a diákok hoztak, hiszen többüknek a családja gazdálkodással foglalkozik. Az iskola három traktorja is részt vett a menetben, az élen egy közel negyvenéves Zetor 5211-es, amelyen generációk tanultak traktort vezetni, a sort pedig az az ötéves Steyr zárta, amely a szakképző jelenlegi oktató traktora. Ezen foglalt helyet az iskola igazgatója, Fülöp Mónika is. A felvonulást ezúttal is a rendőrség munkatársai vezették fel, Erdélyi Zoltán nekik is köszönetet mondott a segítségért.