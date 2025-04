Húsvéti nyitvatartás: így lesznek nyitva a boltok – itt a teljes lista!

Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy a három ünnepnapon biztosan zárva tartanak az üzletek, de érdemes megjegyezni, hogy a privát tulajdonú kisboltok, üzletek, akár trafikok is a saját belátásuk szerint mérlegelnek, hogy az ünnepnapon kinyitnak-e, vagy sem. A Lidl és a SPAR után a Tesco, az Aldi, a Penny és az Auchan ünnepi nyitvatartását gyűjtöttük össze.

Ünnepi nyitvatartás: érdemes húsvét előtt tájékozódni, melyik üzletlánc hogyan van nyitva

Forrás: MW/illusztráció

Íme az egyes nagyobb boltláncok ünnepi nyitvatartása

A Lidl esetében hivatalosnak mondható – ez az ügyfélszolgálati oldalukon is látszik –, hogy pénteken, vasárnap, majd a rá következő hétfőn nem fognak kinyitni a boltok. Április 19-én szombaton viszont az üzletek a szokásos szombati nyitvatartási idő szerint működnek, és április 22-től kezdődően a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

A SPAR Magyarország arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy április 17-én és/vagy 19-én a korábbi évek tapasztalati alapján, valamint a vásárlói igényeknek megfelelően néhány nagyobb üzletében meghosszabbított nyitvatartással állnak a vásárlóik rendelkezésére.

Aztán – ahogy az várható – április 18-án, 20-án és 21-én áruházaik jelentős része zárva tart. Vagyis lesznek, amelyek ki fognak nyitni. Kivételt képeznek a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és Orlen-Despar üzletek, valamint egyes SPAR partner és SPAR market áruházak.

Tesco, Penny, Aldi üzletei is zárva lesznek az ünnepnapokon

A Tesco sajtóosztálya azt közölte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti hétvége alatt április 18-án nagypénteken, valamint április 20-án és 21-én, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn áruházaik zárva tartanak. Azonban az ünnepek előtt, valamint április 19-én nagyszombaton a már megszokott nyitvatartással várják vásárlóikat.

A Penny üzletei ünnepnapokon zárva lesznek, április 22-től pedig a szokásos időben várják a vásárlókat. Hasonlóan döntött az Auchan vezetése is,. Csakhogy az Auchannak benzinkútjai is vannak. Az automaták már 0–24 órában nyitva lesznek továbbra is. A kabinok telephelyenként eltérő nyitvatartásban fognak üzemelni, kivétel hétfő, amikor a kabinok zárva lesznek. Az automata terminálok természetesen akkor is kiszolgálják a vásárlókat.