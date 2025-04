Nem válogat a fertőzés, gyermek és felnőtt életét egyaránt megkeseríti

A légúti megbetegedések lassan visszaszorulnak, de mindig vannak olyan fertőzések, amelyek nem hagyják nyugodni a közösségbe járó gyerekek szüleit. A bárányhimlő elleni oltás ugyan 2019 szeptembere óta kötelező, így kevesebb a megbetegedés, ám az oltatlan gyerekek között továbbra is fertőzhet, illetve azon felnőtteket is veszélyezteti, akik még nem estek át rajta. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által közzétett 13. heti, vagyis a 2025. március 24. és 30. közti adatok alapján Tolna vármegyében négy bárányhimlős beteget regisztráltak, országosan pedig 367 fertőzöttet.

A viszkető hólyagok a bárányhimlő legkellemetlenebb velejárói

Forrás: Shutterstock

A tünetek megjelenését hosszú lappangási idő előzi meg

Dr. Tusa Annamária, szekszárdi gyermekorvos elmondta, hogy a bárányhimlőt a Varicella-vírus okozza, amely cseppfertőzéssel terjed. Hosszú, 14-21 napos lappangási ideje, és az árulkodó hólyagok megjelenése előtti két napban már fertőz, egészen addig, amíg még vannak a beteg testén aktív hólyagok. A megbetegedést kísérheti láz, rossz közérzet, de a legnagyobb kellemetlenséget a viszkető hólyagok okozzák. Ezek ritkán fertőződnek felül, de arra figyelni kell, hogy a beteg ne áztassa őket hosszan vízben, ne dörzsölje, ne vakarja, mert hegek maradhatnak utánuk. Általában valamilyen hűsítő habot, krémet ajánlanak rá az orvosok, illetve antihisztamin tartalmú készítmény is bevehető.

A bárányhimlő szövődményei okoznak gondot

A doktornő kiemelte, hogy nem maga a bárányhimlő, hanem annak esetleges szövődményei jelentenek gondot. Ez lehet tüdőgyulladás, fülgyulladás, a legdurvább esetekben pedig akár agyvelő- vagy agyhártyagyulladás is. Azok számára, akik már átestek a betegségen, későbbi szövődményként övsömör jelentkezhet. A kötelező védőoltás ezekkel szemben jelent védettséget, amelyet 15 és 18 hónapos életkorban ajánlott beadni. Két adag szükséges, amelyek között legalább két hónapnak kell eltelnie.

Nem jó ötlet hagyni a szabad fertőzést

A védőoltás későbbi életkorban, akár felnőttként is beadatható, előtte viszont ajánlott egy teszt elvégzése, ugyanis az is lehetséges, hogy valaki korábban annyira enyhe tünetekkel esett át a betegségen, hogy észre sem vette azt. Ám, ha felnőttkorban fertőződik meg, az rendkívül fájdalmas, kellemetlen kiütésekkel jár. Dr. Tusa Annamária arra is figyelmeztetett, hogy nem jó ötlet összeereszteni a bárányhimlős gyereket az egészségesekkel, csak azért hogy az is áteshessen a betegségen, aki még nem volt fertőzött. Nem lehet ugyanis tudni, hogy másoknak milyen az immunitása, lehet, hogy az egyik gyereknél alig okoz tüneteket, míg a másiknál komoly szövődmények is jelentkeznek. Ráadásul a bárányhimlőt okozó vírus nagyon megdolgozza az immunrendszert, ezért más fertőzésekre is fogékonyabbá válik a szervezet.