Mutatjuk mennyit bukhat, ha ittasan ül volán mögé

Hazánkban aligha múlhatnak el az ünnepek közös koccintás nélkül. Ám nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az alkoholfogyasztás és a járművezetés kapcsolatában. Ez azt jelenti, hogy ha csak egy-két korty bort vagy más alkoholos italt fogyaszt valaki, már nem ülhet volán mögé – hívta fel a figyelmet Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Ne feledje, húsvétkor is zéró tolerancia van érvényben!

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Az enyhe ittasság is komoly pénzbüntetést von maga után

Mint mondta, lehet, hogy a szonda igen enyhe ittasságot jelez néhány korty után, de az már szabályszegés. Ha valakinél a légalkohol koncentráció (szondába fújt érték) nem haladja meg a 0,15 milligramm/litert, akkor 50 ezer forint közigazgatási bírság és 6 közlekedési büntető pont, ha ugyanez az érték 0,16-0,25 milligramm/liter érték között van, akkor 156 ezer forint közigazgatási bírság és 8 közlekedési büntető pont a „jutalom”. Ilyenkor a rendőrök a sofőrt előállítják, és vagy újabb szondafújások várnak rá, vagy vérvétel, amely később ráadásul az eljárásban plusz költség is lehet.

Ezzel kapcsolatban Komlósiné Kiss Anett arra is emlékeztetett, hogyha valakinek összegyűlik a 18 büntető pontja, akkor bevonják a vezetői engedélyét még akkor is, ha nem adja le a jogosítványt a felszólítás ellenére. Ilyenkor a következő igazoltatás során kiderül, hogy nincsen érvényes vezetői engedélye. Ebben az esetben őrizetbe is veheti a rendőrség, mert az engedély nélküli vezetés szabálysértés, elzárással sújtható szabályszegés.

Ha valakinél a szonda 0,16-0,25 milligramm/liter értéknél magasabb alkoholszintet jelez, akkor a rendőrök már biztosan a helyszínen bevonják a jogosítványát, és a sofőr bíróság előtt felel a tetteiért, mert az ilyen mértékű ittasság már bűncselekmény. Ilyenkor járművezetéstől eltiltás és több százezer forint pénzbüntetés is lehet a felelőtlenség ára.

Zéró tolerancia: kerékpárosoknak van némi engedmény

A zéró tolerancia alól részleges kivételt élveznek a kerékpárosok. Ők fogyaszthatnak ugyan alkoholt, de csak úgy hajthatják a biciklijüket, ha vezetésre képes állapotban maradtak. Például, ha valaki az alkohol hatása miatt már nem tudja egyenesen tartani a kerékpárját, hanem akár „útpadkától útpadkáig közlekedik”, akkor biztosan nincsen vezetésre képes állapotban.