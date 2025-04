„A cukrászda volt az élete” – Búcsúzunk Zsitvai Jánosné Kati nénitől

Zsitvai Jánosné Kati néni Tolnán született és nőtt fel, szorgalmas, becsületes családban. Középiskolai tanulmányait Szekszárdon végezte a Kereskedelmi Iskolában, majd statisztikusként helyezkedett el. A pályaválasztása nem volt véletlen: okos, céltudatos, kiválóan tanuló lány volt, akinek esze és szíve egyaránt kivételesnek számított.

Zsitvai János és felesége Zsitvai Jánosné Kati néni az ikonikus szekszárdi Zsitvai cukrászda alapítói

Életútját hamarosan egy különleges találkozás formálta: a tolnai ÁFÉSZ irodában ismerkedett meg későbbi férjével, Zsitvai Jánossal. Katalin statisztikusként, János pedig cukrászként dolgozott ekkor. Házasságuk példamutató szeretettel és harmóniával telt – veszekedés sosem árnyékolta be kapcsolatukat, ahogy lánya Ágnes és fia János emlékeztek vissza.

Az ikonikus Zsitvai cukrászda születése

1969. május elsején megnyitott a Zsitvai cukrászda Szekszárdon. Az időzítés szimbolikus volt: második gyermekük, Ágnes épp 3-4 hónapos volt, amikor a család új gyermekeként a cukrászda is életre kelt. Idősebb fiuk, Zsitvai János, ekkor 7 éves volt.

Katalin kezdetben még nem dolgozott a cukrászdában, statisztikusként építette karrierjét. Ám az élet közbeszólt: férje szívbetegsége miatt 1970-ben rövid időre bezárni kényszerültek az üzletet. A család minden erejét a gyógyulásra és a közös újrakezdésre fordította.

Egy élet a munkának

1981-ben Kati néni cukrászmesteri képesítést szerzett, és teljes szívével vette át az üzlet vezetését. Nemcsak a háttérben dolgozott – nap mint nap találkozhattak vele a vendégek, mosolygós kiszolgálása a cukrászda védjegyévé vált.

Férje mellett elsősorban a papírmunkában segédkezett, de a fagylaltokat is ő készítette hajnalok hajnalán, sokszor már hajnali három órakor felkelt. A korán kelés és a szorgalom élete végéig meghatározta mindennapjait.

Az üzletben a mai napig családias légkör uralkodik: eleinte Kati néni mellett dolgozott Ágnes és János nagynénje, Mariska néni is, majd bekapcsolódott fia, menye, lánya, veje, unokája is. A vendégek nemcsak süteményekért tértek be hozzájuk – hanem egy mosolyért, egy kedves szóért is.

Szekszárd egy ikonikus alakjától, Zsitvai Jánosnétól búcsúzunk

Kati néni nemcsak egy cukrászdát, hanem egy közösséget is épített. Nevét Szekszárdon generációk őrzik szívükben. Egy város búcsúzik most attól az asszonytól, aki szelíd kitartásával és tiszta lelkével örökre nyomot hagyott maga után.