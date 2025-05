Anyák napi élménypiac: mindent árultak, mi szem-szájnak ingere (videóval, képgalériával)

Egyre népszerűbbek a termelői piacok, vasárnap Bogyiszlón és Szekszárdon is tartottak egyet-egyet. Az anyák napi élménypiac valóban az édesanyákról is szólt Szekszárdon, hiszen több helyen árusítottak virágokat, mézeskalácsból készített szíveket, és jellemzően a családok együtt – anya, apa, gyerekek – járták körbe a termékeiket kínáló őstermelőket.

Anyák napi élménypiac: második alkalommal rendezte meg a Dunamenti Polgári Egyesület és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közösen, a vármegye termelői piacát

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Anyák napi élménypiac: új termékeket is hoztak a termelők

Mint ahogy a legtöbb termelői piacon, most is lehetett tapasztalni, hogy egyre népszerűbbek a házi sajt készítők, belőlük is volt legalább hat kiállító őstermelő. De mézes termékekre sem lehetett panasz. A Fogol családi méhészet termékeivel Bogyiszlóról érkezett. Fogol István elmondta, 200 körül van a méhcsaládjainak a száma. Ők a szerencsésebb méhészek közé tartoznak, mert nem volt náluk akkora méhpusztulás, mint amiről a többiek beszámoltak. Hat fajta mézet és számtalan édesített terméket kínáltak, például málnás, epres, bodzás, mentás, levendulás mézet. Emellett apiterápiás házat is működtetnek. Ez az allergiában, asztmában, krónikus köhögésben szenvedőknek segít a gyógyulásban.

Az apiterápia lényege, hogy a méhkaptárak levegőjét és a méhek által keltett biorezonanciát állítják az egészségmegóvás szolgálatába. A kaptár levegőjében oldott formában van jelen a propolisz, a virágpor, a méz és a méhviasz illata.

Fogol Családi Méhészet Bogyiszlóról hozta el a termékeit

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

A Zéti családi vállalkozás bükkfán füstölt, olívaolajban eltett fürjtojásokat árult. A családfőtől megtudtuk, 300 körüli a fürjek száma, melyeket gondoznak. Két éve foglalkoznak a tojások értékesítésével, leginkább a termelői piacokon árulnak, de a közösségi felületeken is elérhetők. A fürjek egyébként nagyon igényes állatok, nyáron a meleg miatt fürdetni kell őket, télen pedig fűteni kell nekik. A fürjtojásokat ízesítve, chilis, lilahagymás, medvehagymás, fokhagymás változatokban kínálják.

Aszaltgyümölcsök, homoktövisből készült lekvárok, és füstölt termékek

Kecelről érkezett gyümölcsből készített aszalványival Csonka Miklós. Emellett lekvárokat, szörpöket is árult. Mint mondta, saját gyümölcsfáiról valók az alapanyagok, így meggy, cseresznye, szilva, alma, barackok. Több év kellett hozzá, mire kitapasztalták, hogyan áll el tartósítószer nélkül az aszalt termék.