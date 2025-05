A gyógyítás csendes hőseit ünnepelték a Vármegyeházán (galéria)

Kis Zoltán, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója a köszönet és a büszkeség hangján szólt a megjelentekhez. Amellett, hogy néhány érdekességgel szolgált Florence Nightingale-ről, azt hangsúlyozta, hogy sok mindenben különbözünk, de vannak olyan értékek, amelyek mindannyiunkban közösek. Munk Jánosné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezetének elnöke a közösség fontosságáról beszélt. Mint mondta, egy nagy családként tekint a szakdolgozói kamarára, és kiemelte, hogy egy jó szakmai közegben jó dolgozni. De az is lényeges, hogy a munkaidőn túl is megtalálják a közös programok lehetőségét, egy ilyen ünnep pedig jó alkalom arra, hogy erősítse a szakma szeretetét, a hivatástudatot, a megbecsülés érzését.

Kárpáti Veronika, a Magyar Ápolási Egyesület területi elnöke a kiégés veszélyéről beszélt, kiemelve, hogy ez elsősorban azokat fenyegeti, akik teljes odaadással végzik a munkájukat. – Fejlődést, naprakészséget, rugalmasságot igényel az ápolói hivatás – mondta. Pappné Kozma Krisztina, a kórház ápolási igazgatója a jól működő kommunikáció fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, hogy egy kedves szó, egy mosoly, egy bátorító érintés is része a gyógyításnak. De nemcsak a betegekkel, hanem a munkatársakkal is szükség van a kölcsönös tiszteletre, a jó szóra, hiszen ezek is kellenek ahhoz, hogy helytálljanak a fizikailag és lelkileg is megterhelő ápolói hivatásban.