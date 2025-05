Akadozhat az elektromos hálózat és az internet a napokban

Az AR 4079 napfolt visszatérése óta azonban jelentősen átalakult és mérete is drámaian megnőtt, így most az egyik legnagyobb aktivitási gócponttá vált a Nap felszínén. A következő napokban ez a régió lesz az elsődleges forrása a lehetséges napkitöréseknek – és ezek hatása akár a Földön is érezhető lehet.

Az AR 4079-nek köszönhetően akár még sarki fény is látható lesz újra Magyarországon, a felvétel pár éve készült a Bati kilátónál

Fotó: Ruip Gergő

Miért izgalmas az AR 4079?

Ez a napfoltcsoport nem csupán mérete miatt figyelemre méltó: pontosan a Nap Föld felé néző oldalán helyezkedik el, így ha napkitörés történik, az abból származó részecskeáramlás néhány napon belül elérheti a Földet. Az eredmény: mágneses vihar, ami akár a magyar égbolton is sarki fényt idézhet elő – amennyiben a kitörés erőteljes és megfelelő irányú.

A hasonló jelenségek nem csupán látványosak, de hatással lehetnek a kommunikációs műholdakra, rádiókapcsolatokra és elektromos hálózatokra is.

A Nap most igazán aktív

Hatházi Gergely korábbi megfigyelései is alátámasztják, hogy a Nap jelenleg aktivitási ciklusának csúcsa felé közeledik, amelyet még idén várnak a szakértők. Ezen időszakban gyakoriak a napkitörések és a nagyméretű napfoltok, ami azzal magyarázható, hogy körülbelül 11 évente pólust cserél a Nap mágneses mezeje – ez most is zajlik.

A Nap külső, látható rétege, az úgynevezett fotoszféra, amelyet kizárólag speciális napszűrőkkel lehet megfigyelni, a legtöbb látható fényt kibocsátó zóna. Itt jelennek meg a napfoltok is, amelyek sötétebb, hűvösebb régiók, ahol az erős mágneses mezők megakadályozzák a hő megfelelő áramlását.