Kikiáltási ár 1 órája

Van akinek sikerült: árverésen vett pár százezer forintért családi házat

Ezen a héten is meghirdette az árveréseit az adóhivatal és a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar is. Érdemes böngészni a kínálatot, mert akár azonnal beköltözhető, lakható állapotú házakra is bukkanhatunk. A hivatalos árverésen egyre többen találnak maguknak megfelelő ingatlant.

Hazánkban évente körülbelül félmillió végrehajtási ügy indul. A végrehajtási nyilvántartást vezető internetes oldalon jelenleg is számos árverési hirdetmény olvasható. Elsősorban lakóházakat kerestünk, találtunk is nem egyet. Az ingatlan árverés jó üzlet annak is, akinek van pénze és azt szeretné befektetni. Ezt a családi házat a NAV árverésen 13 millió 800 ezer forintért vette meg az új tulajdonosa

Forrás: NAV elektronikus árverési felület Ingatlan árverés: érdemes körülnézni Sokan érdeklődnek, hol lehet árverésen ingatlanokat venni. Több ilyen oldal is van. Ilyen a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), itt az adóhivatal által lefoglalt ingatlanok közül választhat. Az MBVK végrehajtó kar (Magyar Bírósági Végrehajtó Kar), ezen a magánszemélyek adósságából lefoglalt házak találhatók, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) foglalkozik árveréssel, ahol az állam árulja saját ingatlanjait. Tolna vármegyében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverési hirdetményei között jelenleg 46 Tolna vármegyeit találtunk. Közülük legolcsóbb Ozorán 600 ezerért egy épület, Györén egy családi ház 800 ezer forintért, Bátaszéken 5 millióért egy gazdasági épület, 6 millióért egy ház. A legtöbb olcsó ingatlan nincs jó állapotban, költeni kell rájuk, de még a legolcsóbb ingatlannak is van udvara, kertje. Hőgyészen találtunk egy egészen elfogadható ingatlant 1,4 millióért, belterületen. Dombóváron 8,3 millióért, Jágónakon 3,8 millióért, Hőgyészen egy másik ingatlant 3,5 millióért, Dunaföldváron lakóházat 4 millióért. Szekszárdon is találtunk a Tompa utcában, illetve a Kilián utcában egy-egy házat, az elsőért 15 milliót, a másodikért 9,6 millió forintot kértek, vagyis erről az árról indul a kikiáltás. Pakson sorházi lakás kikiáltási ára 2 millió forint, Decsen, a Szőlőhegyi utcában egy mutatós családi ház licit ára 12 millió forint. Jelenleg 2494 ingatlan vár arra, hogy árverésen gazdát cseréljen A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverési hirdetménye is hasonlóan működik. Tolna vármegyére kattintva találtunk hirdetményeket Gerjenben, Kajdacson, Simontornyán, Értényben, Tolnán, Szekszárdon, a Nyár utcában, Hőgyészen, Dunaföldváron, Nakon, Pincehelyen.

Ma Magyarországon 2494 ingatlan vár arra, hogy árverésen gazdát cseréljen. A legalacsonyabb összeget egy gyulaházi lakóházért kérnek, a licitár 203 ezer forint, ezért udvar és gazdasági épület is jár. Lakóházak között egy budapesti családi ház vezet, 280 millió forint a kikiáltási ára. A végrehajtási árverések nemcsak a rendkívül kedvező árak miatt vonzóak, hanem azért is, mert az ingatlanok között gyakran találhatók azonnal lakható állapotú házak. Ez különösen azok számára lehet vonzó, akik alacsony költségvetéssel keresnek otthont vagy befektetési lehetőséget.

