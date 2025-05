Méhcsaládok semmisülnek meg ott, ahol ez a veszélyes rovar felbukkan

A hazai méhállományt fenyegeti az ázsiai lódarázs megjelenése. A Kínában őshonos rovarfaj az emberi, kereskedelmi tevékenység került be Európába. Egy megtermékenyített királynő cserépedények közt bújt meg, így hozták be Franciaországba. Azóta a kontinens több országában megjelent. Hazánkban 2023-ban Győr-Moson-Sopron vármegyében észlelték először. Akkor felszámolták a fészket, de azóta az ország más részein is feltűnt. Vármegyénkben eddig nem észlelték – tájékoztatott dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök.

A méhlárvákat hurcolja el az ázsiai lódarázs

Az ázsiai lódarázs életmódjáról elmondta, hogy a kaptárakban élő méhcsaládokat támadják csapatosan, a lárvákat viszik el, azokkal táplálják a saját lárváikat. Ez a kellemetlen méhpusztító darázsfajta akár két és fél centisre is megnőhet, potroha fekete, amely élénksárga gyűrűkkel tarkított. A testhez közel lévő lábvégek sárgák. Fullánkja hatalmas, csípése pedig rendkívül fájdalmas. Fészkét a fák magasába rakja.

Konferencia lesz a témában

Május végén Tapolcán lesz egy konferencia, ahol az ázsiai lódarázs elleni védekezés is téma lesz. Babocsai Balázs beszélt erről a Sonline-nak, aki Tolna, Baranya és Somogy vármegyében végez kártevő-mentesítést. Elmondta, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezi az eseményt, ahol olyan szakembereket keresnek, akik részt tudnak venni a faj felkutatásában, és az esetleges fészkek eltávolításában. Ő még nem találkozott a fajjal, de jelentkezett, mert fontosnak tartja, hogy felkészüljünk a veszélyre.

Ne próbálja meg elűzni

A lakosság szerepe kulcsfontosságú lehet a faj terjedésének megfékezésében. A hatóságok azt kérik, aki ázsiai lódarazsat lát, ne próbálja elűzni vagy megfogni, hanem készítsen róla fotót, és küldje be az erre fenntartott bejelentő felületen keresztül. Így a szakemberek be tudják azonosítani a fészket, és el tudják távolítani azokat.