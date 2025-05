Hamarosan érkeznek az ATM-ek – a legkisebb faluba is kerül bankautomata

Szálkán is többször felmerült már az ATM szükségessége, hiszen főleg nyáron sok turista látogat ide a gyönyörű környezet miatt. A 650 fős településen ilyenkor tízezer ember is megfordul. Két népszerű étterme is van a falunak, mondta Pálfi János polgármester. De itt is csak a mobil postára számíthatnak az itt élők.