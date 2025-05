Születésnap Aranyvonattal – az elnyűtt focicipő is megérkezett Dombóvárra (videóval)

Száz éve, 1925. május 4-én született Dombóváron Buzánszky Jenő. A legendás labdarúgó emlékét vigyázzák szülővárosában, de az idei év különleges e tekintettben, hiszen az évforduló tiszteletére számos programot szerveznek. Az évforduló napja a rendezvénysorozat csúcs eseménye volt, melyre a Puskás Intézet szervezett kiállítást, külön vitrinbe rendezve Buzánszky emlékeit.

Buzánszky Jenő relikviái a vitrinben Dombóváron

Buzánszky Jenő relikviái Dombóváron

A kiállításban látható többek között a Helsinki olimpia aranyérme, Puskás legendás cipője, kupák, zászlók és labdák, melyek egy-egy meghatározó mérkőzés emlékét őrzik. Nagy Enikő, a kiállítás összeállítója azt mondja, szerte a világban nagy látogatottsága van az Aranycsapat történetét bemutató kiállításoknak. Egy évforduló alkalmával változik a tematika. Madridban és Barcelonában a mai napig különös kultusz övezi a magyar labdarúgókat. A most megnyílt kiállítás a múzeumok éjszakájáig várja az érdeklődőket. A megnyitó vendége volt ifj. Buzánszky Jenő is, aki arról mesélt, hogy édesapja különös becsben tartotta a relikviákat. – Dorogon, ahol később élt, külön szoba volt berendezve, ahol ezek a tárgyak kaptak helyet. Bármerre járok, érzem azt a szeretetett és megbecsülést, mely édesapám emlékét övezi – mondta ifj. Buzánszky Jenő a megnyitón.

Az Aranyvonat is megérkezett Dombóvárra

Begördült az Aranyvonat

Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere azt emelte ki, hogy a város számára fontosak azok az emberek, akik történetükkel, életükkel példát mutattak, emléküket a maiaknak kötelességük megőrizni. Civilben Buzánszky Jenő vasutas volt. – Dombóváron tanulta meg a szakmát, innen ment vasúttiszti iskolába is. Soha nem tagadta meg a vasutasságát – mesélte Szabó Csaba a MÁV Zrt. területi igazgatója, az Aranyvonat begördülése alkalmával. Ezt a közel 86 tonnás, húsz méter hosszú vonatjárművet az Anglia felett aratott legendás, 6:3-as győzelem 58. évfordulójára alakították ki, díszítették fel a játékosok képeivel, és járta be akkor az országot. Amit kevesen tudnak, hogy 2013-ban volt a londoni diadal 60., és Buzánszky vasúti szolgálatba lépésének 70. évfordulója is. Szabó Csaba azt emelte ki, hiába igazolt el szülővárosából Dorogra, Buzánszky soha nem felejtette el a múltját, a gyökereit, a vasúthoz kötődését. Számára Dombóvár mindig meghatározó volt és maradt egész életében.