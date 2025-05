Ismerős arc tér vissza a kaposvári színház élére – ezúttal új szerepben

Szita Károly, Kaposvár polgármestere jelentette be közösségi oldalán, hogy Nagy Viktor vezeti egy éven át a Csiky Gergely Színházat – tudósít a sonline.hu. A Kultkikötő alapító igazgatója korábban is a kaposvári társulat tagja volt, most megbízott vezetőként tér vissza a teátrum élére.

Nagy Viktort vastapssal fogadta a Csiky Gergely Színház tásulata

Fotó: facebook/Szita Károly

A Csiky Gergely Színház társulata örömmel fogadta az új vezetőt

Az új vezető egy évre veszi át a teátrum irányítását. Ahogy azt korábban megírtuk, a most leköszönt igazgató, dr. Fülöp Péter tíz éven át vezette az intézményt, Tolna vármegyei kötődése is van, hiszen gyermekkorát Szekszárdon és Pécsett töltötte.

Nagy Viktor színészi pályája 1998-ban indult a Színház- és Filmművészeti Egyetem elvégzése után. Dolgozott a Budapesti Kamaraszínházban, a kecskeméti Katona József Színházban és a Thália Színházban is, ahol 2022-től művészeti vezetőként tevékenykedett. Emellett filmes szerepeiből is ismerheti a közönség. A városvezető elmondta, hogy a társulati ülésen vastapssal fogadták a kinevezést. Az egyéves időszak alatt kiírják az új, ötéves igazgatói pályázatot.