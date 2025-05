Végre valaki lépett – a szülők szerint ideje volt betiltani ezt a pörgetőt

Tolna vármegye szerte lehetett találkozni kora reggel iskolába induló fiatalokkal, akik dohányoztak és energiaitalt fogyasztottak, így kezdték meg iskolai napjaikat. Egyetértenek a szülők az új törvénnyel, amely ugyan nem az energiaital betiltásáról szól. Hanem arról, hogy a tizennyolc év alattiak nem vásárolhatnak energiaitalokat, valamint tilos őket energiaitallal kiszolgálni.

Fotó: Kállai Márton

Egyetértenek a szülők

A Tolna vármegyei szülői vélemények jórészt üdvözlik a döntést. Az általunk megkérdezett szülők szerint a fiatalok alapvetően sokkal korábban jutnak olyan szerekhez, amelyekhez nem biztos, hogy hozzá kéne szokniuk. Ezek a szerek egyrészt felborítják a táplálkozási szokásaikat, hiszen a fiatalok nem esznek rendesen. Emellett pedig úgymond „pörögnek” például az energiaitalokkal, amelyeket előszeretettel isznak éhgyomorra. Az egyik szülő, kérdésünkre emlékeztetett arra, hogy haláleset is történt az energiaitalok fogyasztása miatt. Erről itt olvashat.

Tilos az energiaital

Energiaital gyártó is reagált a döntésre. A Hell Energy Magyarország Kft. sajtóközleményében kiemeli, hogy az elfogadott szabályozás nem az energiaitalok betiltásáról szól. Magyarországon az energiaitalok továbbra is legálisan forgalmazhatók és fogyaszthatók. Ismertetik: az egészséges felnőttek naponta akár négyszáz milligramm koffeint is biztonságosan fogyaszthatnak, ami körülbelül öt doboz, náluk forgalmazott energiaitalnak felel meg. A koffein pedig valóban nem ajánlott gyermekek számára – ez azonban minden koffeintartalmú italra igaz, beleértve a kávét és a kólát is, ismertetik. Meggyőződésük, hogy a most elfogadott korlátozás nem feltétlenül a leghatékonyabb eszköz a fiatalkorúak egészségének védelmére. Úgy vélik, hogy a tudatos fogyasztói döntések elősegítését célzott tájékoztatással és edukációval érdemes támogatni.