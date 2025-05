Elszabadultak az indulatok 1 órája

Megszólaltak a zebrán elgázolt rolleres nő rokonai – kommentcunami zúdult rájuk (videóval)

Rollerest gázolt egy idős férfi pénteken Szekszárdon, a múzeum mellett. Amint arról beszámoltunk, az eset miatt hosszú ideig rendőrök helyszíneltek a területen. Az esetről írt tudósításunk alá mások mellett a sérült rokonai is üzeneteket küldtek. Azt írták, az elgázolt rollerest azután is vissza kellett vinni a kórházba, hogy onnan már eltávozott. Eközben a hozzászólók sem finomkodtak: sokak szerint be kellene tiltani az elektromos rollereket.

Amint az elgázolt rolleresről készült cikkünkhöz írt kommentekből kiderült, a sofőr egy fiatal nőt ütött el. A testvére, aki a helyszínen volt, végignézte a történteket. Kommentcuamit indított el az elgázolt rolleres története. Fotó: Makovics Kornél Ő azt írta a testvére megállt a zebra előtt a rollerrel, majd miután egy szürke autó átengedte. Ezt követően történt a baleset. A zebra végénél ütötte el, szóval már épp, hogy át ért volna. Mindketten hibáztak valószínűleg, de az öreg egy csepp megbánást sem mutat! A húgom kórházban! Ő pedig ott nevetgél amíg tart a helyszínelés. Tudom, mert láttam ! Az elgázolt rolleres nő egy másik testvére is hozzászót. Ő azt állította, hogy a nőt hazaengedték a kórházból, ő viszont otthon erős hányingerre és fejfájásra panaszkodott, ezért visszavitték. Sokan az elgázolt rollerest hibáztatják A rokonok mellett természetesen sok más Facebook felhasználó is hozzászólt az anyaghoz. A legtöbben a rolleres felelősségét firtatják. Sokak szerint ezeket a járműveket ugyanis nagyon gyakran úgy használják, hogy egyáltalán nincsenek figyelemmel a többi közlekedőre és a KRESZ-re. Egy fiatal nő például így fogalmazott. Sajnálom, hogy elütötték, de nyilván szabálytalanul közlekedett a rollerrel, mert ha a zebrán áll az ember, előbb vagy utóbb, de át van engedve. De ha a semmiből ,,előgurul”, akkor nem hiszem, hogy bárki tudna rá időben reagálni Egy másik kommentelő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak ajánlott, de kötelező is leszállni a rollerről a zebrán: Zebrán tilos rollerrel közlekedni. Úgy kell áttolni. Nem az autós a hibás ebben az esetben. Jó lenne, ha ezt megtanulnák a rolleresek és biciklisek is. Ezért kéne nekik is egy kresz tanfolyam és jogosítvány. Sokan közülük nagyon bosszantóan közlekednek – fogalmazott a hozzászóló. Arról már többször írtunk mi is, hogy a jogalkotók egy ideje vizsgálják annak lehetőségét, hogy érdemes lehet az elektromos rollerkre vonatkozó szabályokon szigorítani.

