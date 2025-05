Elmaradt a várva várt koncert, szépen bukott is rajta a kedvelt punkzenekar

A Szekszárdon alapított Prosectura punkzenekar a közösségi médiában jelentette be, hogy elmaradt a 2025. május elsejére, csütörtökre meghirdetett koncertjük Komlón. Nyitóbuli lett volna.

Elmaradt a Prosectura 2025. május elsejére meghirdetett koncertje Komlón (Fotó: Prosectura)

Elmaradt a koncert

A Prosectura punkzenekar ismertette, hogy a Baranya vármegyei Komlón, a koncert helyszínül megjelölt klubnak nem adták meg a működési engedélyt.

„A buli elmarad! Nem kívánjuk már pótolni, helyszínváltozás volt, most ez, bukunk is rajta szépen. Naptárunk is megvan tavaszig. Elnézést kérünk mindenkitől, nem rajtunk múlt” – tudatták a közösségi médiában.

A komlói koncerthelyszín egyik fotóját itt lehet megtekinteni.