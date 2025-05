Belezöldülünk-e a munkába a Mars bolygón?

Az emberi evolúció távoli világokban is érvényesülne. Miképpen a Föld, úgy a Mars is a maga képére formálná a teremtés koronáját. Ezt erősítette meg egy amerikai egyetem professzora, aki érzékletesen meg is jelenítette: milyen változás történne velünk, ha önellátó módon, tartósan megtelepednének a vörös bolygón.

Az emberi evolúció ugyan a Mars bolygón sem változtatna bennünket kis zöld emberkékké, de azért a bőrünk sötétebb lenne

Emberi evolúció, családi ebéddel

A látvány, tehát az evolúciós eredmény módfelett érdekes. A fokozott eumelanin-termelés okán ha nem is zöld, de sötétebb lenne a bőrünk, a kevés napfény megnagyobbítaná a pupilláinkat, a csekélyebb tömegvonzás miatt pedig nyúlánkabbá válna a testünk. Nem szörnyű mutációk ezek, csak az új lakcímhez illő frissítés. Tehát például 2425-ben, egy marsi családi ebéd közepette az örökké a múltba merengő, família tagjai kéretlen történeteivel traktáló nagypapa már századszor jegyezné meg: „Bezzeg az én időmben az én nagyapám, aki még a Földön született, állandóan arról panaszkodott, hogy ott a gravitáció rendesen húzta az ember veséjét.” De ne aggódjunk, egyikünk sem lesz alien, azaz idegen lény – legfeljebb a régi osztálytárs nem ismer fel, ha száz év elteltével hazalátogatunk.

Az evolúció tehát dolgozik és dolgozni fog, csak most nem a dzsungelben vagy a nagyváros szmogos utcáin, hanem 225 millió kilométerrel arrébb, egy poros sziklára telepített kupolavárosban. És talán akadnak majd a múlt iránt érdeklődő unokák, akik egyszer majd megkérdezik, no nem a bőbeszédű nagypapától, hanem a mindig csendes nagymamától: „Nagymami, igaz az, hogy a te dédszüleid nem ionizált oxigént lélegeztetek, hanem földi levegőt, csak úgy, ingyen?”