Érettségi para? Nyugi, mi is túléltük!

Egy elegánsabb dolgozat, ahol már nem volt mindegy, milyen feladatsort kapunk, de azért még volt remény, hogy a Toldit elemezhessük, ne egy Babits verset. Izzadt tenyerű reggelek, utolsó pillanatos emlékeztetők, és az örök kérdés: „Miért pont most felejtettem el mindent?” A jó hír, hogy mind így voltunk vele. A rossz hír, hogy ettől nem lesz könnyebb. De ilyen a nagybetűs élet – ez pedig a bemelegítés. A különbség csak annyi: most még kapsz érte pontot. Szóval ülj be és írd meg! Mert amit ma nehéznek érzel, az holnap csak egy sztori lesz, amit majd te mesélsz tovább nevetve.

Ma már mi is csak nevetve gondolunk vissza az érettségire

Fotó: Denes Martonfai