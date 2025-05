Ferenc pápa áldása már csak halála után ért el Tolnába – 40 évnyi szolgálatot jutalmazott (galéria)

A hétvégén különleges esemény színesítette a zombai római katolikus templom életét: a bérmálás szentségét tizenhat fiatal vette fel ünnepélyes keretek között. Az esemény nemcsak a bérmálkozók életében volt meghatározó, hanem az egész közösség számára is lelki megújulást jelentett.

Felföldi László megyéspüspök és Molnár Péter plébános adta át a pápai áldást Häckl Jánosnénak

Fotó: Denes Martonfai

A szentmisét Felföldi László megyés püspök mutatta be, mellette Mayer Mihály nyugalmazott püspök is részt vett a liturgián, jelenlétükkel is kiemelve az esemény fontosságát. A hívek közössége örömmel és hálával fogadta a két püspök szolgálatát.