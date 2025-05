Egyre több a szájüregi daganat. Te figyelsz a megelőzésére? Hányszor mosol naponta fogat?

Világszerte riasztó méreteket öltött a szájegészségügyi válság, nincs ez másképp Európában sem – írják az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi jelentésére hivatkozva az Oral-B sajtóközleményében. A legfrissebb adatok szerint a világ népességének közel fele – mintegy 3,5 milliárd ember – szenved valamilyen szájüregi betegségben, okoz gondot a fogszuvasodás. Kontinensünkön ez az arány meghaladja az ötven százalékot. A 60-65 év közötti korosztályban különösen rossz a helyzet, körükben 70-85 százalékos az arány. Mindezt tetézi, hogy a szájüregi daganatok mára a nyolcadik leggyakoribb rákos megbetegedéssé váltak világszerte, és az Európai Unióban a férfiaknál a tizenkettedik leggyakoribb rákos megbetegedésként tartják számon.

Ha időben észleli a fogorvos, jó eséllyel kezelhető a fogszuvasodás

Forrás: MW

Magas a fogszuvasodás aránya hazánkban

Sajnos ehhez a hazai statisztika is nagyban hozzájárul, ugyanis az EU-s országok között Magyarországon a legmagasabb a szájüregi rák előfordulási aránya. Évente mintegy háromezer új esetet regisztrálnak és több mint ezerhatszáz halálesetet emiatt. Fogszuvasodás tekintetében sem sokkal jobb a helyzet, ugyanis Európában hazánkban az egyik legmagasabb az előfordulása. A 12 éves gyermekek átlagosan 2,3 szuvas, hiányzó vagy tömött foggal rendelkeznek, míg a 65 év feletti magyar lakosság harminc százaléka, és a 75 év felettiek negyven százaléka teljes fogatlanságban szenved. Az Oral-B sajtóközleményében kiemelik, hogy a szájhigiénia nem csupán esztétikai kérdés, hanem az egész test egészségének egyik legfontosabb alappillére. Tudományos kutatások igazolják, hogy a rossz szájhigiénia hozzájárulhat szív- és érrendszeri betegségekhez, krónikus gyulladásokhoz, fertőzésekhez is.

Már óvodás korban érdemes megismertetni a gyerekeket a rendszeres szűrés fontosságával

Forrás: MW

A tejfog is lehet lyukas

A fogszuvasodás okai között említhető nemcsak az elégtelen fogápolás, hanem a nem megfelelő táplálkozás és a genetika, az örökletesség is, rendszeres szűréssel viszont időben észlelhetőek és kezelhetőek a problémák. Akár már hároméves kor alatt el lehet vinni a gyereket fogorvoshoz, ha a szülő úgy ítéli meg, hogy ez szükséges, hiszen akár már ovis korban is lehetnek gondok, a tejfog is lehet szuvas. A fogváltás részeként hatéves kor körül bújnak ki a maradandó 6-os fogak. Miután ezek megjelentek, érdemes felkeresni egy fogorvost, aki preventív céllal gondoskodik a barázdazárásról – javasolta korábbi cikkünkben dr. Vörös Krisztina, szekszárdi gyermek és ifjúsági fogorvos.