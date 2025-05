Beiktatták Tolna vármegye új rendőrfőkapitányát - ezt mondta az állománygyűlés után (képgaléria+videó)

Az állománygyűlésen dr. Hablicsek Nikoletta hivatalosan is átvette a csapatzászlót Szabó Csaba dandártábornoktól, aki 2017 óta – közel 8 éven át – töltötte be a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányi posztot, és most Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye rendőrfőkapitányaként folytatja munkáját.

Dr. Hablicsek Nikoletta Tolna vármegye új rendőrfőkapitánya

Fotó: Denes Martonfai

„Hatalmas megtiszteltetés” – nyilatkozta a főkapitány

A személyi változás országos jelentőségű, hiszen dr. Hablicsek Nikoletta a második női főkapitány Magyarországon. Jelenleg rajta kívül csak Nógrád vármegyében tölt be hasonló tisztséget női vezető: dr. Somssich Gabriella dandártábornok. Az ünnepségen részt vett dr. Kovács István, országos gazdasági rendőr-főkapitány helyettes is, aki méltatta a leköszönő főkapitány munkáját és jó kívánságait fejezte ki az új vezetőnek.