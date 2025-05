Önnek is Gmail-fiókja van? Akár el is veszítheti, ha erre nem figyel!

A Google a közelmúltban olyan védelmi funkciót vezetett be, amely lehetőséget ad a feltört Gmail-fiókok visszaszerzésére, még akkor is, ha a támadók már megváltoztatták a jelszót és a helyreállítási adatokat. A rendszer hét napon keresztül megőrzi az eredeti elérhetőségeket, így ezen az időablakon belül a jogos tulajdonos még bizonyíthatja személyazonosságát.

Gmail-fiókját ezekkel a tippekkel tudhatja biztonságban

– Sokan azt gondolják, hogy egy Gmail-fiók feltörése csak másokkal történhet meg. A valóság azonban az, hogy ez bárkivel előfordulhat, és a legtöbben nincsenek felkészülve arra, mit tegyenek egy ilyen helyzetben – emelte ki Bräutigamné Dömötör Mária, online szerkesztő.

Mi a teendő, hogy ne kerüljünk bajba?

A legfontosabb: megelőzés és gyors reakció. A legtöbb felhasználó csak akkor veszi észre, hogy fiókját feltörték, amikor már nem tud belépni. Ekkorra viszont gyakran már minden megváltozott: a jelszó, a helyreállítási e-mail, a telefonszám – sőt, akár a profilkép és a név is.

„Sajnos ezek a támadók rutinosak – gyakran már az első pillanatokban megváltoztatják a jelszót és a helyreállítási adatokat is, így könnyen úgy tűnhet, hogy minden elveszett. A jó hír viszont az, hogy a Google lehetőséget biztosít a visszaszerzésre: valójában hét napunk van arra, hogy lépjünk és megpróbáljuk visszanyerni az irányítást a fiókunk felett.

A Google tisztában van azzal, hogy bárkivel előfordulhat baj, és hogy könnyen válhatunk online csalók áldozatává. Éppen ezért vezették be azt a biztonsági intézkedést, amely lehetőséget ad a helyreállításra még akkor is, ha a támadók már megváltoztatták a fiók helyreállítási email-címét és telefonszámát. A rendszer ugyanis egy hétig még megőrzi a korábbi elérhetőségeket is – ez az az időablak, amelyen belül még van esélyünk visszaszerezni a fiókunk feletti irányítást.”

Elérhetőségek nélkül nincs visszaút

Bár a Google új rendszere lehetőséget kínál a helyreállításra, ennek is van egy alapfeltétele: csak akkor működik, ha korábban megadtuk a helyreállításhoz szükséges adatokat. Ha ezek hiányoznak, nincs mire hivatkozni – a rendszer nem tudja, hogy mi vagyunk a jogos tulajdonosok.