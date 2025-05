A Nagy Testvér figyel, de még inkább a Google

A különleges kamerarendszerrel felszerelt google utcakép autóival akár Pécs környékén is találkozhatunk.

A Google Utcakép autói feltűnőek, de nem kell félni, nem lopják el az adatainkat

Fotó: (illusztráció) MW

A Google Utcakép autói szívesen látott vendégek a településeken

A szolgáltatás 2013-as magyarországi indulása óta a Street View képeket már többször is frissítették, az autók pedig nemcsak az utakat, hanem számos magyar város sétálóutcáit és különleges, autóval nem megközelíthető helyeit is bejárta már. A képek közzététele előtt speciális technológia gondoskodik arról, hogy az arcok és rendszámok homályosítva legyenek, így azok nem beazonosíthatók. Emellett mindenki számára elérhető a képek jobb alsó sarkában található „Hiba bejelentése” funkció, amely lehetőséget nyújt további részletek – például házak, járművek vagy személyek – utólagos elhomályosítására is. A Street View mára minden kontinensre eljutott, és több mint 100 országot és területet örökített meg, mintegy 280 milliárd képpel. A szolgáltatás elérhető asztali gépen, mobil eszközökön és a Google Earthben is; hamarosan Magyarország útjainak és utcáinak legfrissebb képeivel.