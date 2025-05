Megkezdődött a magyar érettségi, már a feladatokat is tudjuk! (galériával)

Az első részben a diákok nevekről szóló szöveget kaptak a magyar érettségin, míg az irodalmi feladatlapban feltűnnek népszerű írók, szerzők, stílusirányzatok, de a feladatok sorában rákérdeznek kötelező olvasmányokra is. A diákoknak a tavalyihoz hasonlóan ismét a szereplők alapján kell felismerniük az egyes műveket.

Elkezdődött az írásbeli magyar érettségi

Fotó: Denes Martonfai

Magyar érettségi: az első nap nagy megmérettetése

A feladatok között idén is szerepel igaz-hamis és olyan is, amelyben indoklást kell írniuk a diákoknak, majd egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kell tölteniük. Kaptak emellett műfajokat, korszakok ismeretére kérdező feladatokat, és kötelező olvasmányok ismeretét ellenőrző példák is megjelennek. Az érettségi első részének megoldására a vizsgázóknak összesen 90 percük van. Az írásbeli érettségi vizsgáról podcastünkben számol be Orbán György az iskola magyar tanára.