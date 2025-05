Ez volt a 2025-ös matekérettségi: nem mindenki örült a feladatoknak (podcast és galéria)

Mikor, túl a nehezén, az érettségizők fáradt, kipirult, de legtöbben bizakodó arccal jöttek lefelé a lépcsőn, sorolták: Valaki mondta, egy életre megutálta a túró rudit, mert ki kellett számolni a térfogatát, s hogy mennyi a felületét borító csokimáz. Ez pedig neki nem ment. A sodrófa diagram pedig valakinek azért volt meglepő, mert átnézte a tavalyi matek írásbelit, akkor is volt, idén nem számított rá. Néhányan pedig már a következő megmérettetésre, így a történelem érettségire koncentráltak, azt latolgatták, lesz-e kérdés például az 56-os forradalomról, vagy a Rákosi korszak éveiről.

Fotó: Denes Martonfai

Havelka Gyöngyi matematika tanár, a gimnázium megbízott főigazgatója pedig úgy összegezte a délelőtti feladatokat, azok a korábbi évekhez hasonló típusúak voltak. Egy korrekt feladatsor, ami jól megoldható, amelyeket a tanulók gyakoroltak. Jórészt kapcsolódnak a mindennapokhoz is, mert, ha nem is konkrétan a sodrófa diagrammal, de átlagszámítással, statisztikai adatokkal a hétköznapi életben is találkoznak, és jó, ha tisztában vannak vele.