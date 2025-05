Jegyzet 1 órája

Mire észbe kapunk, már napi maréknyi gyógyszerrel próbáljuk életben tartani magunkat

Néhány évtizeddel ezelőtt, ha valaki leautózott ötven kilométert, szinte biztosan meg kellett állnia, hogy letakarítsa a szélvédőjét a ráragadt rovaroktól. Ma viszont erre már alig van szükség. A repülő rovarok száma drámaian lecsökkent, és úgy tűnik, lassan a méhek is követik őket. Az idei télen a kaptárak akár ötven százaléka is elpusztulhatott, de van, ahol még ennél is rosszabb a helyzet.

Mi ennek az oka? Erre sincs egyértelmű válasz. Egyesek úgy vélik: a modern, eredménycentrikus mezőgazdasági termelés is komoly szerepet játszhat a rovarvilág drasztikus fogyásában. Nehéz ezzel vitatkozni. Valahogy olyan ez, mint amikor az emberi szervezet lassan elsavasodik, és idővel olyan betegségek jelennek meg, amikről korábban hallani sem lehetett. A bajok hosszú évek alatt alakulnak ki, és mire észbe kapunk, már napi maréknyi gyógyszerrel próbáljuk életben tartani magunkat. Ez történhet a méhekkel is?! Méhek nélkül nem csak a méz lesz hiánycikk, de mi sem leszünk biztonságban

Forrás: MW archívum Életbevágó munkát végeznek a méhek A méhek közben végzik felbecsülhetetlen munkájukat. Nemcsak a mézet készítik, hanem beporozzák a gyümölcsfák és zöldségnövények virágait is. Nélkülük a piacok polcairól hamar eltűnnének az emberi élethez nélkülözhetetlen élelmiszerek. A szakemberek szerint, ha eltűnnének a méhek, az emberiségnek nagyjából három-négy éve maradna. Sokan nem is tudnak erről, talán azért, mert még sosem kerültünk ilyen közvetlen veszélybe. Pedig a probléma már itt van a nyakunkon. Kínában már végeznek emberek is ecsetekkel beporzást, kemény fárasztó munkával. Ha nem lesznek méhek, ki végzi el helyettük ezt a létfontosságú munkát? Vajon ránk is ez vár? Talán nem ártana még időben felébredni.

