Váltás a Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara élén – Új korszak kezdődik (fotókkal)

A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara 1996. november 7-én alakult, elsőként a megyei kamarák közül, s Bohli Antal volt majd húsz éven át az első elnöke.

Díjazták a kiemelkedő szakembereket a Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara tisztújító ülésén

Fotó: Mártonfai Dénes

Tisztújítás a mérnöki kamara taggyűlésén

A taggyűlésen, a megnyitó és a hivatalos formaságok, így a határozatképesség megállapítása után a kitüntetéseket adták át. Az idei Kőrösi Miklós-díjat a kamarában végzett munkája és kiemelkedő mérnöki tevékenysége elismeréséül Fülöp János okleveles építőmérnök, közlekedésépítési szakmérnök kapta. A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara alkotói díját a vármegyében, és országszerte végzett magas színvonalú, lendületes, hozzáértő szakmai munkája elismeréséül Kólya József, a Tam-Bau Kft. ügyvezetője, a Bohli Antal ifjúsági díjat pedig a megyében és megyén átnyúló geodéziai munkák elvégzésével kapcsolatos magas színvonalú, szorgalmas, hozzáértő szakmai munkája elismeréséül Szabó László ifjú földmérő, a Meridián Kft. műszaki igazgatója vehette át.

Tisztelettel adóztak a vármegyei mérnökkamara elhunyt tisztségviselői emlékének. Egyperces néma felállással emlékeztek meg Friedmann Tamásról, dr. Germán Endréről és Reinhardt Mátyásról. A taggyűlésen részt vett Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, aki köszöntője után számot adott terveikről, s a lehetőségekről. Elmondta, jövőre, több évtized után, lesz saját székháza a mérnökkamarának, ahol gazdaságosabban, s jobb körülmények között dolgozhatnak. Beszélt arról is, hogy stabil lett a kamara gazdálkodása, az elmúlt öt évben annyit gyarapodott vagyona, mint az előző huszonöt évben. Ez lehetővé tette azt, hogy biztosítást kössenek a kamara tagjaira. Az pedig a mérnökök megbecsülését tükrözi, hogy lesz nemzeti mérnöknap, s a Kossuth-díjjal azonos értékű Mérnök-díj. Elmondta azt is, hogy új, modern etikai és fegyelmi szabályzat lépett hatályba, amely védi a mérnököket a nemtelen támadásoktól, ugyanakkor a társadalmat is óvja a kevésbé színvonalas mérnöki teljesítménytől.

Palotásné Kővári Terézia az elnöksége alatt eltelt tíz évben végzett munkát ismertette. Elmondta, hogy tíz év alatt négy új szakcsoport alakult meg, ezzel nyolcra nőtt számuk. Beszélt arról, hogy a ma több mint hétszáz tagot számláló vármegyei mérnökkamara milyen pályázatokon vett részt sikerrel, szólt a szakmai rendezvényekről, továbbképzésekről is, és vetített táblázatokkal illusztrálta az elmondottakat. Említette, hogy alapítottak egy, a hajdani fizikus, villamosmérnök, feltalálóról, Tihanyi Kálmánról elnevezett díjat, amelynek első kitüntetettje lett Tarr János.