Ezért pörög fel az ország: mesterséges intelligencia viszi előre az oktatástól a hadseregig (galéria)

Néhány évvel ezelőtt csak kevés szakember, tudós beszélt a mesterséges intelligencia térhódításáról, napjainkban viszont már szinte mindenki ismeri korunknak ezt az új tudományát, korszakot alakító, megváltoztató eszközét. Ezért is érthető, hogy bár nem a megszokott időben, estefelé, hanem kora délután kezdődött Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos erről szóló előadása Szekszárdon, mégis megtelt érdeklődőkkel az MCC itteni képzési központjának nagyterme.

Palkovics László a mesterséges intelligencia jelenlegi meghatározó szerepéről beszélt Szekszárdon

Fotó: Makovics Kornel

A mesterséges intelligencia az élet minden területén meghatározó

Az AI, magyar rövidítése alapján itthon MI-ként emlegetett tudomány, amely, mint eszköz, hatalmas lehetőségeket rejt, ugyanakkor kihívást is jelent, már nem csak a jövő, hanem korunk társadalma számára is, mondta a kormánybiztos. Napról napra meghatározóbb szerepet játszik Magyarországon is az élet minden területén. Jelenléte folyamatosan erősödik az oktatásban, az egészségügyben, a mezőgazdaságban és a honvédelmi szektorban. A kormánynak pedig célja, hogy a technológia fejlődése ne csak a kutatás és innováció, hanem a társadalom és a gazdaság számára is kézzelfogható előnyöket hozzon. Ezt valósítja meg a Magyar Szuperszámítógép Stratégia, amelynek részeként kiemelt fejlesztések folynak a hazai HPC, High Performance Computing, a nagyteljesítményű számítástechnikai hálózaton. Debrecenben, Pécsett és Szegeden is új kapacitások épülnek ki, amelyek nemcsak a tudományos kutatások támogatására szolgálnak, hanem a vállalati szektor, köztük startupok számára is hozzáférést biztosítanak a nagyteljesítményű számítástechnikai infrastruktúrához.

Fotó: Makovics Kornel

Elmondta, korábban az ipari forradalmak főleg mennyiségi fejlődést hoztak. A gőzgép, majd a villamos energia segítségével nagyobb erőt lehetett kifejteni, a mesterséges intelligencia segítségével viszont olyan dolgokat tudunk a múltbeli adatokból előállítani, ami eddig elképzelhetetlen volt. Ez inkább egy minőségi típusú ugrást jelent, ezért sokkal nagyobb a jelentősége, mint az előzőknek. Igaz ez a munkára, a kutatásra, a normál életünkre, az egészségügyre. Egy olyan eszközt kapunk a kezünkbe, amivel muszáj élnünk, és ezt tesszük is.