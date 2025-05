Milliók érkeznek a paksi térségbe

„A Versenyképes Járások Program nem csak új színtér, hanem új lehetőség is a résztvevő települések számára, mivel a fejlesztési elképzelések át- és újragondolására, rangsorolására is késztet. A konzorciumi működés a 250 millió forintnyi közös forrás felosztásának terepe és jó lehetőség az értékek és érdekek egyeztetésére is.

A paksi polgármesteri hivatal adott otthont a Fejlesztési Fórumnak

Forrás: Facebook

„S még az sem elképzelhetetlen, hogy Paks környékén egymást segítő, támogató elképzelések válnak valóra. Végső döntés az illetékes minisztériumban születik majd. Hajrá Tolna vármegye!” – írta Facebook-oldalán Süli János, a térség országgyűlési képviselője a paksi járást érintő fejlesztések kapcsán, a Pakson tartott Fejlesztési fórum után.