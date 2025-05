Munkahelyi balesetekben elhunytakra emlékeztek

A földön mécsesek, koszorúk. Emlékező ünnepség volt kedden délelőtt, Szekszárdon, az Óvármegyeháza belső kertjében. Dr. Zöld-Nagy Viktória munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkár, dr. Lehőcz Regina, Tolna vármegye főispánja és Némedi Ágnes Tolna Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály vezetője emlékezett így a munkahelyi balesetekben elhunytakra.

Dr. Zöld-Nagy Viktória munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkár beszél a munkahelyi baleseten elhunytak emléknapján

Fotó: A szerző felvétele

Április 28-át a magyar kormány 2012-ben nyilvánította a munkahelyi balesetekben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává, ezzel is kifejezve elkötelezettségét a munkavállalók életének és testi épségének védelme iránt. Az államtitkár asszony elmondta, a héten minden vármegyében tartanak megemlékezést, s tanácskozást, hogy minél többen gondoljanak azokra, akikkel ezek a tragédiák megtörténtek, s hogy tegyenek meg mindent, annak érdekében, hogy ne történjenek meg a jövőben ilyen balesetek.

Emelkedett a halálos munkahelyi balesetek száma

Az utóbbi évtizedben az országban körülbelül húszezer munkabaleset történik egy évben. Ezen belül a három napon túl gyógyuló, vagy a súlyos csonkolással járók száma tavaly csökkent az előző évihez képest, viszont, mondta, a halálos munkahelyi balesetek száma sajnos emelkedett. Hosszabb időszakot nézve azonban kedvező a kép. Az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a foglalkoztatottak száma, 2012 óta mégis harmadával csökkent a halálos munkabaleseteké.

Szigorodtak az előírások, és a statisztikákat vizsgálva megállapítható, hogy a balesetek bekövetkezéséért túlnyomórészt a munkavállalók felelősek. Nagyon sok munkavédelmi szabály, előírás van, és mindannyiunk feladata, hogy ezeket betartsuk. Ezért most egyéb eszközökkel, pályázatokkal is próbálnak segíteni, biztosítani a munkáltatóknak, hogy a munkavédelem szintjét tudják emelni. Április másodikán volt egy ilyen pályázat indító konferenciája, azé, amelyen keresztül a KKV-k kaphatnak támogatást ahhoz, hogy a kötelező előíráson túlmenően olyan munkavédelmi eszközöket szerezzenek be, amikkel jobban biztosítják a munkavállalóknak biztonságát, egészségét.