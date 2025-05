Egykor az utcán söpörték a milpengőt, ma pedig gyűjtők keresik (képgaléria)

Ismét Pakson találkozhattak egymással a numizmatika iránt érdeklődők. Ez már a negyedik ilyen alkalom volt, és a harmadik olyan, amikor érembörzét is tartottak az ESZI sportcsarnokában. Lenkei István, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Tolna vármegyei csoportjának társelnöke elmondta, hogy eztán is szeretnék minden év május elsején megszervezni az eseményt, amelyre az ország minden tájáról várják a gyűjtőket.

A numizmatika kortól függetlenül űzhető hobbi

Fotó: Molnár Gyula

Mindig jön valamilyen numizmatikai divat

Arról is beszélt, hogy sokak szenvedélye a numizmatika, és az, hogy a börzén több fiatalember is feltűnt, azt jelzi, az utánpótlásra is van remény. Hozzátette, hogy mindig jön valamilyen numizmatikai divat, ilyen most az inflációs papírpénzek, a milpengők utolsó sorozatai iránti érdeklődés, amiből korábban sok volt, mostanra azonban már kevés elérhető, így felkúszott az áruk.

Komoly gyűjteményeket mutattak be Pakson

Fotó: Molnár Gyula

Tavaly lett negyven éves a Tolna vármegyei csoport

Az egyesület működéséről Lenkei István elmondta, hogy amellett, hogy tömöríti a numizmatikával foglalkozó tagokat, az éremművészekkel és verdékkel is szervezi a kapcsolatot. A Tolna vármegyei csoport 1984-ben alakult, tavaly ünnepelte fennállása negyvenedik évfordulóját. A tagok minden hónap második szombatján találkoznak, de ezekre az alkalmakra várják azokat is, akik akárcsak pár érmével rendelkeznek, és megmutatnák azokat. Az érmegyűjtők amellett cserélnek, vesznek, eladnak, kiállításokat is szerveznek. Ilyen volt, amikor a forint hetven éves évfordulójára Pupp Ferenc, paksi tagtársuk kollekcióját mutatták be. De a tervek között szerepel az is, hogy Paks II építése során közreműködjenek egy emlékérme kibocsátásában is.