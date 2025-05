Orbán Attila lekaszálta a netet – az elnök új oldala (videóval)

Orbán Attila gyermekkorában is foglalkozott állatokkal. Erdélyben, azon belül az Apáca nevű faluban, ahol felnőtt, nyulakat és galambokat is tartott. Sőt, kecskét is, aminek azért van jelentősége, mert így családja tej ellátását is biztosította. Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke máig sajnálkozva említi, hogy egyik kedvencétől, a lovától visszautasíthatatlan anyai intelem okán – fiam, inkább a tanulásra összpontosíts! – meg kellett válnia.

Orbán Attila lucerna betakarítás közben. Nemcsak jó politikus, de a kaszálásnak is mestere

Fotó: Forrás: FB

Orbán Attila bemutatta a bizonyítékot

Viszonylag nagy telekkel rendelkező paksi házában jelenleg tizenöt nyúl, emellett több fürj és kiscsirke is rendszeres etetésre szorul. A egyik legjobb táplálék számukra a friss, zöld növény. Pontosabban az érett lucerna, amit Orbán Attila szakavatott mozdulatokkal kaszált le a napokban. Ezt nem az elmondásából tudjuk – úgy könnyű lenne –, hanem bizonyíték is van róla. A legnagyobb közösségi oldalra feltett, lucerna kaszálását bemutató videófilmjét eddig legkevesebb húszezren tekintették meg! Ezzel tényleg nagyot kaszált az elnök a neten. Ilyen hatalmas sikere van annak, ha a közönség nyugtázza, ráadásul elismeréssel, hogy egy ismert vezető szakavatott módon és eredményesen dolgozik – nyugtázhatnánk kellően tréfás tónussal.

Orbán Attila a lényére jellemző derűvel fogadta a FB oldalon az erre utaló megjegyzést, de azt is hozzátette, és ezt már a lehető legnagyobb komolysággal: szívesen tart kaszálási oktatást a jelentkezőknek. Már csak azért is, mert életfilozófiája értelmében a rászorulóknak nem feltétlenül halat, hanem mindenekelőtt hálót kell adni. Ami azt illeti, eddig még nem igazán tolongtak az aspiránsok. Jóllehet az elnök lapunknak kifejtette, hogy a kaszálás nemcsak a termény betakarítás miatt hasznos. Hanem azért is, mert az ember jó levegőn van, hallgathatja a madárcsicsergést és erősítheti hasizmait. Sőt, az elnök nemcsak a kaszálás mozdulatait képes megtanítani. Hanem azt is, hogy miként kell ezt az eszközt megélesíteni, azaz szakszóval élve, kikalapálni. Mert az külön tudomány.