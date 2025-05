Roppant kedvező árú táborozási lehetőséget kínálnak

Paksi Játszótársak Tábora néven szervez ismét nyári gyerektábort a Paks Kistérségi Szociális Központ az önkormányzat támogatásával. A részletekről nemrégiben sajtótájékoztatón számoltak be. Heringes Anita polgármester elmondta, hogy három turnusban, mintegy százötven paksi gyermek táboroztatása valósul meg, és köszönetét fejezte ki a szakembereknek, akik tartalmassá teszik számukra az ott töltött napokat.

Borbás László, Heringes Anita és Fodor Melinda a Paksi Játszótársak Tábora kapcsán tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Molnár Gyula

Idén is színes programokat ígér a Paksi Játszótársak Tábora

Borbás László, Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója elmondta, hogy napi háromszori étkezést és színes programokat kínálnak a gyerekeknek, ahogy tették azt az elmúlt években is. A tábor heti térítési díja a napi háromszori étkezés önköltsége, ez normál étkezés esetén 13 ezer forint, diétás étkezés esetén 16 ezer forint, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok számára pedig kétezer forint. A táborok fő helyszíne a Paks Kistérségi Szociális Központ lesz, de külső helyszínek is szerepelnek a tervek között, így a pénteki zárónapokon strandolás és mozizás is lesz. A programok megvalósításában közel negyven paksi szervezet, segítő vesz részt.

Fodor Melinda táborvezető hozzátette, hogy 2025. május 12-ig lehet jelentkezni, személyesen a Paks Kistérségi Szociális Központban munkaidőben, írásban pedig a [email protected] e-mail címen. A jelentkezési lapok letölthetők a pkszk.hu oldalról vagy a szociális központ Facebook-oldaláról. A jelentkezéseket május 16-ig bírálják el. A turnusok időpontja 2025. július 7-11., július 14-18. és július 21-25.