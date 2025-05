Kertészkedők 2 órája

Divat lett a kertészkedés, megéri palántákat ültetni (fotókkal)

Hirtelen robbant be a jóidő, és ilyenkor szívesen töltünk több időt a szabadban. A hosszú hétvége alkalmas a kertészkedésre is, sokan vásároltak az ünnepek előtt palántákat a piacokon. Körülnéztük, melyik palántát érdemes már most a kertbe kiültetni.

A kertészkedők idén is szembesülhetnek azzal, hogy a konyhakerti növények termesztéséhez szükséges palánták beszerzése tovább drágult a tavalyihoz képest. Mint ahogy többször is írtunk róla, a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi piacokon már két hete széles választékban kínálják a különféle paradicsom palántákat a fekete paradicsomtól a fürtösön át a sárga koktélparadicsomig, valamint paprika-, padlizsán-, uborka-, cukkini- és tökpalántákat is, darabonként legalább 300 és 600 forint közötti áron. Palánták a szekszárdi piacon: volt választék bőven, fogyott is belőle sok a hosszú hétvége előtt, Fotó: Mártonfai Dénes Sorban álltak a palántákat árusítók asztalánál a vevők A salátafélék palántái valamivel olcsóbbak, 100-200 forint közötti áron kaphatók, és a fűszernövények is széles választékban elérhetők a zöld zellertől a petrezselyemig és metélőhagymáig. A hét közepén már nagy volt a forgalom a palántákat kínáló árusok asztalánál. Sokan készültek a hosszú hétvégére, melyben belefér egy kis kertészkedés. Dr. Vörös Géza szekszárdi szakmérnök kérdésünkre elmondta, a palánták kiültetésének optimális időpontja május első-második fele, amikor a nappali hőmérséklet tartósan 15-20 Celsius-fok körül alakul, és az éjszakai fagyveszély már elmúlt. A kertészkedők az eladótól és egymástól is várták a megerősítést, hogy már aktuális a palánták kiültetése a szabadba. Ha túl korán ültetik ki, árthat nekik a hideg, ha túl későn, akkor meg termés is későn lesz belőle.

A szakember hangsúlyozza, hogy a palántavásárlásnál érdemes átgondolni a termés tervezett felhasználását. Például paradicsomlé vagy ketchup készítéséhez érdemes nagy termésű, lédús fajtákat választani, mint az ökörszív paradicsom. A kiültetés előtt rakjuk ki növényeinket a kertbe hosszabb időszakokra, jó időben, így edzve őket. Éjszakára még vegyük be őket ebben a szoktatási időszakban. A kiültetést célszerű kicsit kevésbé napos időben végezni, hogy ne érje őket hirtelen UV-sugárzás új helyükön. Gondoskodjunk arról is, hogy az új föld, ahová kerülnek, kellően tápanyagdús legyen.

A vetés ütemezése célszerű a kukoricánál, cukorborsónál A tavaszi vetések lényege, hogy időbeli eltolással kerüljenek a földbe a magok, például a cukorborsó, vagy a zöldbab, hogy ne egyszerre érjen be sok termés.

A vetésütemezést érdemes megfontolni. Gondoljunk csak a csemegekukoricára, vagy a zöldborsóra, aminek a betakarítására nyitva álló optimális időablak sokszor csak néhány óra (meleg időben), de hűvösebb időjárás esetén is csak 1-2 nap. Amikor megfelelőek a termény beltartalmi paraméterei, jó esetben akkor kell a betakarításnak megtörténnie, se előbb, de később.

Kertészkedésre invitál a szekszárdi piac kínálata Fotók: Mártonfai Dénes

Ha vetünk, és azt 10-15 nap múlva megismételjük, akkor folyamatosan lesznek szedhető zöldségeink, mindamellett, hogy ilyenkor a fajtákat is érdemes váltogatni, hiszen például retekből és salátából is vannak fajták, melyek tavasszal a még hűvösebb időszakban fejlődnek jobban és azok nem igazán bírják a nyári meleget, más fajták viszont pont a nyári időszakra lettek „kifejlesztve”.

