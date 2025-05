„Régi álmunk vált valóra” – sportudvart avattak Bonyhádon

A szerdai átadó ünnepség megnyitóján Steiner Krisztián, az intézmény igazgatója hangsúlyozta: „Régi álmunk teljesült ezzel a fejlesztéssel.” Kiemelte, hogy a most elkészült sportudvar korszerű és biztonságos környezetet biztosít a diákoknak a testnevelésórákhoz, sportoláshoz, szabadidő eltöltéséhez. Az eseményen részt vett Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, valamint Filóné Ferencz Ibolya polgármester is, akik szintén üdvözölték a beruházást és gratuláltak az intézménynek a sikeres megvalósításhoz.

A gyerekek után a Face Team csapata avatta fel az új bonyhádi sportudvart

Fotó: Mártonfai Dénes

A sportudvar így lett teljes

A fejlesztés keretében teljesen megújult a kosárlabda- és röplabdapálya, valamint új távolugró pálya is épült. A modern sportburkolatok nemcsak az oktatást segítik, hanem lehetőséget adnak versenyek és szabadidős programok lebonyolítására is. Emellett új játékeszközök kerültek elhelyezésre, a terület pedig napelemes kandeláberekkel kapott energiatakarékos világítást, így az ökológiai szemléletformálás is fontos része lett a beruházásnak.

Show a javából – a Face Team látványos bemutatója

A program hangulatát a Face Team Akrobatikus Sport Színház produkciója alapozta meg. Magyarország első és egyetlen akrobatikus sportszínháza különleges show-elemekkel és lélegzetelállító akrobatikus mutatványokkal szórakoztatta a közönséget. A látványos fellépés igazi közösségi élménnyé varázsolta az ünnepséget.

A vendégek végül bejáráson vehettek részt, ahol részletesen megtekinthették a megvalósult fejlesztéseket. A modern sportkörnyezet nemcsak az iskolát, hanem egész Bonyhád városát gazdagítja.