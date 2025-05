Biológiai bomba: albínó kullancs felbukkanásától retteg Magyarország

A Magyar Kullancsszövetség elnöke, Kapiller Zoltán hívta fel a figyelmet egy új veszélyre, amelyet a sündisznókullancs jelenthet. Ez a parazita képes a Lyme-kór hatféle bacilusát terjeszteni, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet mind az emberek, mind a háziállatok számára. A sündisznókullancs a sünökre nézve nem jelentenek veszélyt, sőt, ezek az élősködők a sün szervezetében szaporodnak is.

Sündisznókullancs: március végén az országban még soha nem látott, azonosítatlan albínó kullancs bukkant fel, melyet egy kutyában találtak

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Sündisznókullancs: hazánkban eddig még soha nem látták, de már itt van

Az Infostart hírei szerint március végén az országban még soha nem látott, azonosítatlan albínó kullancs bukkant fel, melyet egy kutyában találtak. Azóta sikerült beazonosítani a parazitát, amelyet a köznyelv albínó kullancsnak nevez, és amely valójában az Ixodes hexagonus nevű kullancsfaj. Ez az élősködő leggyakrabban sünök fészkében fordul elő, de képes megtelepedni falusi és kertvárosi környezetben is, ahol kutyákra, macskákra vagy akár emberekre is rátámadhat.

Biológiai bomba lehet a kertvárosi területeken a sündisznókullancs

A sündisznókullancs különösen veszélyes, mivel akár 100-150 egyed is megtelepedhet egyetlen sünön, amely nem képes megszabadulni ezektől a parazitáktól. Érdekes módon, a kullancs által terjesztett kórokozók nem okoznak betegséget a sünben, ellenben szaporodnak a szervezetében. Amikor a kullancsok a vérszívást követően leesnek a gazdaállatról, vedlenek, majd a következő fejlődési fázisba lépve más állatokra vagy emberekre is átkerülhetnek, ezzel terjesztve a kórokozókat.

Kapiller Zoltán figyelmeztetett, hogy az Ixodes hexagonus egyfajta „biológiai bomba” lehet a kertvárosi területeken. Az állatorvos megjegyezte, hogy Magyarországon 42 kullancsfaj él, és újabbak is megjelentek, például a Balkán-félszigetről érkezett Hyalomma fajok, amelyek az aranysakálokkal és vándormadarakkal érkeztek az országba.

Egyre több az emberre is veszélyes kullancsfaj

Megkérdeztük dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnököt, aki a rovartanban nagyon is jártas, az említett kullancsról. A szakember elmondta, hallott róla, de keveset, vagyis annyira új kullancsról van szó. Ezek a kórokozók nagyon szeretik a csapadékos, meleg időjárást. Ez az oka annak, hogy a hétköznapi kullancsokból is jóval több van a szokásosnál. És sajnos több a fertőzést hordozó is köztük. Alaposan kell ellenőrizni a gyerekeket is esténként, mert még a játszótereken is össze lehet szedni a kullancsot.