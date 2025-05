A szekszárdi uszoda plusz pénzt is hozhat a városba

A szekszárdi uszoda helyszíni bejárásán részt vett Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, Máté Péter alpolgármester, valamint a sportközpont, az úszóegyesület és a kivitelező képviselői is. Az egyeztetésen a város sportéletének jövőjéről, az úszó- és vízilabdasport helyi helyzetéről, valamint a fejlesztési lehetőségekről esett szó.

Jó ütemben épül a szekszárdi uszoda. A nyitásra ősszel kerülhet sor

Forrás: Facebook

Wladár Sándor hangsúlyozta, hogy a Magyar Úszó Szövetség minden támogatást megad a városnak abban, hogy a vizes sportágak Szekszárdon is megerősödjenek, és a sportolók korszerű körülmények között készülhessenek.

Napirenden az Úszó Nemzet Program lehetősége

Az egyeztetésen szóba került a város esetleges csatlakozása a Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Programjához is, amelynek célja, hogy az óvodás és a kisiskolás korosztály heti egy alkalommal tantervi keretek között úszásoktatásban vehessen részt. A programhoz való csatlakozás lehetőségét Paszler József, a helyi sportközpont úszó szakosztályának vezetője is pozitívan értékelte, de egyelőre döntés még nem született.

Ha Szekszárd bekerül a programba, az hatalmas lendületet adhatna a helyi úszósportnak, hiszen a gyerekek már óvodáskortól ismerkedhetnének a vízbiztonsággal és az úszás alapjaival, véli Paszler Józse. A szakember szerint a szakág számára nemcsak sportolói utánpótlást, hanem fejlődési lehetőséget is jelentene a bővülő létszám.

Várják a szekszárdi uszoda nyitását a vízilabdások is

A vízilabda szakosztály számára is kulcsfontosságú lesz az új szekszárdi uszoda megnyitása. Sóvári Gábor, a szakosztály vezetője arról beszélt: jelenleg csupán 30 sportolóval dolgoznak, miközben a régi uszoda működése idején a létszám meghaladta a száz főt is. A modern létesítmény és a kiszámítható edzéslehetőség reményei szerint már rövid távon is új tagokat vonzhat.

– Tíz éve várunk erre a pillanatra, és bízunk benne, hogy hamarosan újra több korosztályban tudunk majd versenyezni – fogalmazott Sóvári Gábor.

Anyagi támogatás is érkezhet a sportélet fellendülésével

Kakas Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezetője kiemelte: a szakosztályok létszámának bővülése segíthet abban is, hogy a sportközpont visszakerüljön a kiemelten támogatott vidéki egyesületek közé. Jelenleg évente 8–30 millió forint közötti támogatást tudnak pályázati úton elnyerni, ám a kiemelt státusz esetén akár 60 millió forint "alanyi jogon" is érkezhetne a város sportéletébe.