Elképesztő! Nem hagyja magát kilakoltatni a széncinege (videóval)

Hiába minden könyörgés, trükközés és új lakhely biztosítása, az engedély nélküli lakásfoglaló nem tágított, újra és újra visszatért. Sőt, most már nincs is egyedül, egy fészekalj is tartozik hozzá. Egy széncinege a „tettes” szó, ami egy bátaszéki család postaládáját nézte ki magának a költéshez.

A postaládában kezdte meg a tojásrakást a széncinege

Forrás: Beküldött fotó

Madárfióka miatt lezárva, a másik postaládát használja

Ahogy arról néhány hete írtunk, hazatérve egy fiatal nő szembesült azzal, hogy egy madárka fészekrakásra készül a postaládájukban. Háromszor költöztette ki a cinkét, és amíg kitakarította utána a levélszekrényt, a madár a szemközti fán méltatlankodott, és „válogatott sértéseket” csicsergett. Aztán mindig visszatért. Végül a nő édesapja szolgált megoldással: leragasztották a postaláda bedobónyílását, és kihelyeztek elé egy madárodút. Egy másik postaládát is kiraktak, a régire pedig kitűztek egy üzenetet a postásnak: „Madár miatt lezárva. Kérem, a másik postaládát használja.”

Ezt most felváltotta egy újabb szöveges tájékoztató: „Madárfióka miatt lezárva, kérem, a másik postaládát használja!” A széncinege ugyanis ragaszkodott eredeti terveihez, és nem vette használatba a számára kihelyezett odút, és a postaládába rakta tojásait. A bátaszéki család így most türelemmel várja, hogy kikeljenek, majd kirepüljenek a fiókák, és felszabaduljon a postaládájuk.

A postaláda népszerű a széncinegék körében

Forrás: MME

Nem egyedi, hogy egy széncinege postaládába költ

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint nem egyedi esetről van szó, a széncinege ugyanis más fajok számára kevéssé vonzó helyekre is szívesen beköltözik. A postaláda népszerűnek számít, a hazánkban elterjedt, hagyományos postaládatípus ugyanis méreteit tekintve nagyon hasonlít a széncinegék természetes harkályodúihoz és a mesterséges odúkhoz. Megelőzhető a beköltözés, ha a postaláda bedobónyílását billenőajtó fedi. Ha viszont már kinézték maguknak a levélszekrényt, akkor a bátaszéki családnál is alkalmazott módon, B típusú mesterséges odú és ideiglenes levélgyűjtő kihelyezésével, valamint a postás tájékoztatásával megoldható a helyzet.