Hunyadi hadjárat és emancipáció – szakemberrel elemeztük ki a történelemérettségi feladatait

A Garay János Gimnázium tanulói közül többen is úgy nyilatkoztak, hogy a történelemérettségi feladatsora jóval nehezebb volt, mint amire számítottak. Idén több vallással kapcsolatos kérdés is megjelent a feladatsorban, ami szintén meglepetést okozott. A mai történelemérettségi feladatait most részletesebben is elemezzük Nagy Lászlóval, a Garay gimnázium legendás tanárával, akivel Szeri Árpád kollégánk készített podcast beszélgetést.

Nagy László, a Garay János Gimnázium történelem tanára volt a podcast vendégünk, akivel a 2025-ös történelem érettségi feladatait elemeztük

Forrás: TEOL