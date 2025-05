Nagyon nem jó ötlet, ha így próbálja kicselezni a traffipaxot!

A fékpedál nem ment meg a büntetéstől

Ez alapján a hirtelen fékezés sok esetben már késő, a rendszer már regisztrálta a szabályszegést. Mindezek mellett mi is szerettünk volna választ kapni arra, hogy közlekedésbiztonsági szempontból mennyire jó ötlet az ilyesféle reflexszerű vészfékezés. Ezért megkérdeztük Zrínyi László közlekedéstechnikai szakértőt Balatonszemesről, aki egyértelműen fogalmazott:

– A vészfékezésnek csak akkor van helye, ha közvetlen balesetveszély áll fenn. Azért hirtelen fékezni, mert meglátunk egy traffipaxot, nemcsak indokolatlan, hanem veszélyes is lehet – figyelmeztetett. A szakértő szerint egy ilyen manőver könnyen vezethet ráfutásos balesethez, ha a mögöttünk jövő járművezető nem számít erre a reakcióra. És mindeközben – ha a radar már mért – a bírság így is, úgy is megérkezik.

A biztos megoldás továbbra is egyszerű

A fékezés nem csodaszer, és nem is garancia arra, hogy megússzuk a büntetést. Ha pedig túl hirtelen történik, akár még balesetet is okozhatunk vele. A legbiztosabb módszer tehát továbbra is az, ha nem a traffipaxot figyeljük, hanem a sebességkorlátozó táblákat.