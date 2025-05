Tűzoltás és zene kapcsolódik össze a tárlaton

Az intézményes tűzoltóképzés és a tűzoltózenekar múltját bemutató kiállítás nyílt szerdán Szekszárdon, a Tudásközpontban. Előbbi idén hetvenöt éves, utóbbi pedig nyolcvanöt éves múltra tekint vissza. A Katasztrófavédelmi Központi Múzeumának vándorkiállításán ezen évtizedek fontos állomásait lehet megismerni, és a paravánokon olvasható rövid összefoglalókon keresztül betekintést nyerni a tűzoltóképzés változásaiba, illetve a tűzoltózenekar történetébe.

Képeken a tűzoltóképzés és a tűzoltózenekar múltja

Fotó: Makovics Kornél

A múlt tapasztalatai is fontosak a tűzoltóképzésben

A kiállítás a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében érkezett Szekszárdra. Köszöntőjében Bán Attila tűzoltó ezredes, tűzoltósági főfelügyelő azt hangsúlyozta, hogy múlt tapasztalatait fel tudjuk használni a jelenben, és reméli, még sokan nevelkednek majd az egységes, szervezett tűzoltzóképzésben, amely feladatot jelenleg a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ látja el.

Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelmi Központi Múzeumának igazgatója örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy Flórián-naphoz közeledve, a kiállítással ráirányíthatják a figyelmet a tűzoltók áldozatos munkájára. A képzés és a tűzoltózenekar kapcsán is elmondta, hogy azok története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a hetvenöt, illetve a nyolcvanöt év. A tablók segítségével azonban ezek az idők is megismerhetők, a rajtuk szereplő QR-kódok beolvasásával pedig további információk szerezhetők, és a zenehallgatás is lehetséges.

A tárlatot május 16-ig lehet megtekinteni.