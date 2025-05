Újabb vidéki városban terjeszkedik az egyik gyorsétteremlánc

A profession.hu állásportálon megjelent hirdetés szerint a McDonald's étteremvezetőt keres Kiskunhalasra – írja a baon.hu. A pozíció leírása alapján egy újonnan nyíló egység teljes körű vezetésére keresnek munkatársat, aki felelős lesz az étterem működtetéséért, a csapat felépítéséért és a napi operatív feladatokért. Bár a cég hivatalosan még nem erősítette meg a nyitás hírét, az ilyen jellegű álláshirdetések általában az utolsó fázisát jelentik a tervezési folyamatnak, vagyis ha most keresik a vezetőt, akkor jó eséllyel már zajlik a helyszín kiválasztása, vagy talán el is kezdődött az étterem kialakítása. Szekszárdon is így kezdődött a KFC nyitásának előkészítése.

Kiskunhalason McDonald’s nyílik. Szekszárdban pedig a KFC látott potenciált

Szekszárdon a KFC nyitott üzletet

Szekszárdon 2025. január 7-én nyitotta meg kapuit a KFC, amely az étteremlánc 101. hazai egysége lett. A megnyitó napján hatalmas érdeklődés övezte az eseményt, a vendégek már a hivatalos nyitás előtt sorban álltak az étterem előtt. A város polgármestere, Berlinger Attila kiemelte, hogy az étterem nemcsak a város gasztronómiai kínálatát bővíti, hanem 45 helyi és környékbeli fiatal számára teremt munkahelyet. A szekszárdi KFC megnyitása tehát nemcsak gazdasági, hanem közösségi szempontból is jelentős esemény volt a város életében.

A KFC és a McDonald's is nyit a vidék felé

A gyorsétteremláncok vidéki terjeszkedése nem újkeletű jelenség, de az utóbbi időszakban egyre intenzívebbé vált. A KFC és a McDonald's is felismerte a kisebb városokban rejlő potenciált, ahol a lakosság részéről jelentős igény mutatkozik az ilyen típusú vendéglátóhelyek iránt. A szekszárdi KFC nyitása és a kiskunhalasi McDonald's tervezett megnyitása is ezt a tendenciát erősíti.