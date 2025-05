Akadályozzuk meg ezt az elsietett, hazánk számára hátrányos lépést (galéria)

Tolna vármegyében jövő héten postázzák a szavazólapokat

A szavazólapokat minden Magyarországon állandó lakhellyel bíró állampolgárnak postázzák, Tolna vármegyében a jövő héten kezdődik ezek kézbesítése. A szavazólapon egyetlen egyszerű kérdés szerepel: támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Igen vagy nem. Hidvéghi Balázs azt kérte, hogy mindenki vegye figyelembe azokat a körülményeket, amelyek ezt a döntést kísérik. A kormány álláspontja az, hogy szavazzunk nemmel, és akadályozzuk meg ezt az elsietett, és Magyarország számára hátrányos következményekkel járó ukrán EU-felvételt.

A Voks 2025 szavazáson lehet véleményt mondani

A Tisza Párt kapcsán az államtitkár azt mondta, hogy Brüsszel kottájából játszanak, Magyar Péter alkut kötött Manfred Weberrel, az Európai Néppárttal, Ursula von der Leyennel, és a brüsszeli törekvéseket képviseli Magyarországon. Ezért is állt elő egy kamuszavazással, amelyen szerintük a többség támogatta Ukrajna csatlakozását. Ez azonban nem tükrözi a magyarok véleményét, azt most, a Voks 2025 szavazáson lehet elmondani, ezért arra kérnek mindenkit, hogy vegyen rajta részt, mondjon véleményt, szavazzon nemmel. – Fontos, hogy a Tolna vármegyeiek is aktívan részt vegyenek ebben a közös döntésben – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.